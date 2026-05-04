Сергей Меликов руководил республикой с октября 2020 года. Фото: соцсети Сергея Меликова

Сергей Меликов, уже экс-глава Дагестана, опубликовал прощальный пост в соцсетях, подведя итоги почти шести лет работы в республике. Его полномочия завершились в связи с переходом на другую работу – об этом ранее объявил Владимир Путин. Также президент подписал указ о назначении врио главы региона.

«Мои намерения всегда были чисты»

Меликов признался, что его «намерения известны Всевышнему, и они всегда были чисты». Он назвал себя человеком, который не боится ошибок, ведь «не ошибается лишь тот, кто ничего не делает».

Экс-глава региона особо подчеркнул свою любовь к Дагестану и его жителям:

«Горжусь нашей историей, природой, культурой. Но больше всего – людьми. За эти годы я встретил тысячи наших земляков. И каждый раз убеждался: в основе всего здесь – доброта и готовность помочь друг другу».

Чем запомнилось правление Меликова: от трагедий до скандалов

Сергей Меликов, возглавлявший Дагестан с октября 2020 года, запомнился жителям республики и всей страны неоднозначно. Его пребывание на посту было отмечено рядом громких трагедий, чрезвычайных ситуаций и резонансных публичных скандалов.

Уходу политика предшествовало разрушительное весеннее наводнение 2026 года, ставшее, по мнению многих жителей республики, «последней каплей». Сам чиновник сказал следующее:

«Мы через многое прошли вместе – теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Были разные моменты, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно: наша сила – в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто».

Трагедии и ЧС

- В октябре 2020 года больше месяца горела нефтескважина. ЧП произошло в 17 километрах от населенного пункта Кумбатор Ногайского района Дагестана.

- Наводнения (ноябрь 2020). Еще пять с лишним лет назад Дагестан топили сильнейшие дожди. Как и в этом году, некоторые районы оказались чуть ли не полностью под водой.

- Взрыв на АЗС в Махачкале (август 2023). Эта трагедия стала одной из самых резонансных. В результате взрыва на станции техобслуживания погибли десятки людей. Для республики это событие стало общей болью. Взрыв произошёл из-за взрывоопасных веществ (аммиачная селитра), незаконно хранившихся в жилом секторе. Владельца склада осудили, а за АЗС обещали бдительно следить.

- Теракт в Дагестане (июнь 2024). В конце первого летнего месяца несколько боевиков устроили перестрелку с полицейскими. Погибли 17 сотрудников правоохранительных органов и пятеро мирных жителей, в том числе священник. Одним из террористов был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Преступников ликвидировали на месте.

17 полицейских погибли в Дагестане во время терактов. Фото: МВД по СКФО

- Второй взрыв на АЗС (сентябрь 2024). Спустя чуть больше года с первой трагедии прогремела еще одна. Взрыв на заправке унес жизни 13 человек, еще 11 пострадали.

- Пожар на нефтебазе (февраль 2026). Тогда взорвались газовые баллоны на станции техобслуживания. Глава Дагестана назвал произошедшее «преступной халатностью» и не исключил причастности к случившемуся депутатов регионального парламента.

- Разрушительные наводнения (весна 2026). После мощных ливней в конце марта – начале апреля были подтоплены тысячи домов, погибли люди, а прорыв дамбы в Дербентском районе показал неготовность инфраструктуры к подобным бедствиям.

Весной 2026 г. так выглядели многие населенные пункты Дагестана. Фото: ГУ МЧС России по РД

Экономический рост

Однако несмотря на череду кризисов, сам Меликов позиционировал период своего руководства как время значительного роста. В прощальном обращении он отчитался о масштабной работе: за пять с половиной лет в республике было запущено 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 новых школ и 97 детских садов, а налоговые доходы бюджета выросли вдвое. Также были реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая мусоросортировочные комплексы и водовод, который должен обеспечить чистой водой более 900 тысяч человек.

На площадке КИФ-2026 Меликов представил потенциал республики. Фото: соцсети Сергея Меликова

Резонансные скандалы

Наряду с растущими социально-экономическими показателями, происходили и громкие скандалы. Так, в октябре 2023 года в Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках прилетевших из Израиля граждан. Погромы завершились быстро – пострадали сами налетчики и сотрудники полиции. Участников нападения осудили, а организаторов посадили заочно – трое сбежали за границу.

Жители республики запомнили и эпизод на подстанции «Приморская» в апреле 26-го. Главу республики раскритиковали за то, что во время визита на затопленный объект для него постелили ковер, чтобы он не стоял в грязи.

В регионе постоянно происходили громкие отставки и задержания высокопоставленных чиновников, начиная от бывшего главы Госсовета и заканчивая мэром Кизилюрта, что не добавляло популярности главе, обещавшему «зачистки».

Сергей Меликов запомнился как силовой управленец в стиле «военной прямизны», который постоянно балансировал между публичными обещаниями навести порядок и жесткой риторикой в адрес оппонентов.

Что дальше: наставничество и помощь преемнику

Федор Щукин с 4 мая - врио главы Дагестан. Фото: пресс-служба главы РД

Своего приемника – Фёдора Щукина, Сергей Меликов охарактеризовал как «порядочного человека, который сможет сохранить и приумножить заложенную нами динамику». Чтобы помочь новому главе войти в курс дела, экс-руководитель попросил пока не направлять его на новый участок работы:

«По своему опыту знаю, что ему потребуется время... По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько потребуется».

