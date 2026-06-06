Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 июня родился великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. И в этот же день празднуется Международный день русского языка. В Ставропольском крае пройдет ряд мероприятий, посвященных этой дате.

«КП-Северный Кавказ» публикует их полный список для краевой столицы. Программы, подготовленные для Железноводска, Изобильного, Кисловодска, Невинномысска и Пятигорска, смотрите здесь.

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В этот же день торжественно откроются международный творческий фестиваль «Белая акация» (он продлится до 11 июня включительно) и гастрофестиваль «Зов предков».

Куда сходить в Ставрополе 6 июня 2026 года

В 10:00 начнутся:

– выставка «Такой разный Пушкин» в Центральной библиотеке (проспект Октябрьской Революции, 7/2). Экспозиция познакомит с книгами, предметами из частного собрания коллекционера и дизайнера Василия Чуйкова, плакатами члена Союза дизайнеров России Сергея Майорова «Маленькие трагедии».

Также здесь можно посетить фотозону «Пушкин: снимок эпохи», послушать стихи поэта в исполнении актеров муниципального литературно-музыкального театра-гостиной «Гармония» и трансляцию библиотеки-FM «С Пушкиным на одной волне».

– региональная акция «Вдохновленные Пушкиным» в Ставропольской краевой детской библиотеке имени А.Е. Екимцева (Ставрополь, ул. Мира, 382). Программа включает литературные часы, беседы о жизни и творчестве поэта, чтение стихов, викторины, игры, конкурсы, выставки книг, творческие мастерские по рисованию иллюстраций, созданию открыток и закладок, инсценировки пушкинских сюжетов.

Помимо этого посетителей Екимовки ждет квест-игра «В тридевятом царстве, в Пушкинском Государстве», литературные игры «Кот учёный приглашает» и «В волшебной Пушкинской стране», во время которых ребята разгадают загадки и выполнят творческие задания. Завершится праздник показом мультфильмов по мотивам сказок Пушкина.

15:00-19:00 – акции в рамках международного фестиваля «Белая акация»:

– «Поэзия, рожденная гением». Программа от Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой с чтением стихов, конкурсами и викторинами по сказкам «Маленькие знатоки Пушкина», книжной выставкой «К Пушкину через время и пространство»;

– «Этнокультурная библиомозаика от Маяковки» (свободный микрофон «Пушкинский Кавказ» – желающие смогут прочесть произведения поэта);

– «Искусство создавать праздники» (театрализованное представление, литературно-танцевальная композиция «Метель: Рождение слова» в исполнении актера Даниэля Осипяна и театра танца «Фуэте»);

– «Сказки Пушкина» (детский арт-фестиваль – печать буквицы, линогравюра, «Лоскутное одеяло», «Скатерть-самобранка», «Сказочные птицы» и др., подробнее – по ссылке);

– литературно-художественная интерактивная площадка «Вместе с Пушкиным» (художественные мастер-классы от членов Творческого союза художников России, литературно-языковая игра «Ай да Пушкин...», 3D мастер-класс «Золотая рыбка», фотовыставка «Монеты Пушкинской поры» и др., подробнее – по ссылке).

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