Из-за ливней в трёх регионах СКФО подтопило дороги и десятки домов. Фото: ГАИ Ставропольского края

Вода снова пришла на Северный Кавказ. Асфальт повис над ямой, вода рекой льется по улицам, в подвалах – лужи по щиколотку. Три региона накрыло ливнями. На Ставрополье, в Осетии и Дагестане стихия размыла дороги и подтопила дома.

Так, на Ставрополье из-за сильных осадков селевой поток с полей сошел прямо на трассу в Курском округе. Движение по дороге «Полтавское – Богдановское – Степное» стало невозможно – из-под проезжей части вымыло грунт, оставив полотно свободно провисать над ямой.

Передвижение временно ограничили. Временный объезд организован по дороге «Курская – Новотаврический»:

«Перекрыто движение для всех видов транспорта на участке с 0 по 1 километр автодороги: “Полтавское – Богдановское – Степное”. Будьте внимательны, следуйте указаниям сотрудников Госавтоинспекции. О снятии ограничений будет сообщено незамедлительно!» – говорится в сообщении ГАИ Ставропольского края.

Вода зашла в два села в Осетии

В Фарне сотрудники Водоканала копают канал, чтобы отвести воду и устранить подтопление после ливня. Видео: пресс-служба водоканала Северной Осетии

В Северной Осетии тем временем из-за сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. Так, жители селения Фарн Правобережного района сообщают, что вода стоит на въезде со станицы Архонской. Также реки текут по улицам Комсомольская и Степная.

«В Фарне сотрудники Водоканала копают канал, чтобы отвести воду и устранить подтопление после ливня», – говорится в сообщении водоканала.

Аналогичная ситуация и в поселке Заводском во Владикавказе. По словам местных жителей, сильнее всего пострадала улица Виноградная:

«Очередной потоп! С трассы вода рекой льет. В домах уже затопило все».

Реки на улицах, вода в подвалах

Затопленные улицы Каспийска Видео: соцсети очевидцев

Самые масштабные проблемы стихия снова принесла Дагестану. В республике затопило сразу несколько населенных пунктов. Так, в Хасавюрте на дорогах разлилось настоящее море. В ночь на 15 июня местами по улицам было невозможно проехать, а вокруг не справляющихся с напором ливневок образовывались воронки.

А в селении Дарваг Табасаранского района подтопило улицу и 10 домов. Из-за обильных дождей поток сходил с выше расположенных сел и скапливалась на территории населенного пункта. Усугубил ситуацию и выход воды из поливочного водоема.

«В результате оказалась подтоплена улица Рагимова (уровень воды составлял 20-30 сантиметров), а также подвальные помещения 10 домов (глубина воды – до пяти сантиметров). Разрушен один забор», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Дагестану.

В селении Дарваг Табасаранского района подтопило улицу и 10 домов. Фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Сообщается, что осадки закончились и уровень воды постепенно снижается. Спасатели успокоили: угрозы жизни для населения нет. На месте работают специалисты МЧС: они мониторят и контролируют обстановку.

«Уважаемые дагестанцы и гости республики, убедительная просьба быть предельно осторожными при поездках в горные районы! В связи с обильными осадками и высоким переувлажнением грунтов, на дорогах сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов», – предупреждают специалисты Дагестанавтодора.

По данным Дагестанского ЦГМС, угроза для жителей республики сохраняется до 16 июня. Синоптики предупреждают, что на территории региона ожидаются сильные дожди, град и гроза. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

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