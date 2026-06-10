3 млрд на школы, 175 млн пострадавшим: как федеральный центр помогает Дагестану и Чечне после разрушительных паводков

Республики до сих пор приходят в себя от мощного удара стихии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года Дагестан и Чечня пережили одно из самых масштабных наводнений за последние десятилетия. Только за 30 марта в республике выпало три месячные нормы осадков. Не успели люди перевести дух, как Дагестан 4-5 апреля накрыла вторая волна паводка. Она оказалась ещё более разрушительной. Реки выходили из берегов, сели и оползни разрушали дома и дороги, в Дербентском районе прорвало дамбу Геджухского водохранилища.

Последствия оказались катастрофическими. В Дагестане подтопленными оказались 9,8 тысячи жилых домов, из которых 7,1 тысячи признаны повреждёнными. Погибли шесть человек, более 6,2 тысячи пострадали. В Чечне повреждения получили свыше 3 тысяч домов.

Власти отреагировали оперативно. 7 апреля в Дагестане ввели региональный режим ЧС, а 9 апреля - федеральный.

«На мой взгляд, решение очевидно - это более высокий режим функционирования ЧС, чтобы можно было в том числе с использованием резервов оказать помощь Дагестану», - заявлял Сергей Меликов, занимавший в те дни пост главы республики.

Люди лишились всего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рекордный сбор

Параллельно с государственными структурами к помощи подключились благотворители. В начале мая сбор в 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим от наводнения был закрыт в одном из приложений. Он стал рекордным в истории благотворительности России. Из этой суммы 72,9 миллиона рублей уже напрямую распределили в виде материальной помощи семьям из Махачкалы, Дербентского, Новолакского, Табасаранского, Карабудахкентского, Хивского, Хасавюртовского и Ботлихского районов.

Как рассказали в правительстве республики, команда благотворителей активно оказывает помощь семьям пострадавшим от наводнения. На сегодняшний день поддержка оказана 308 семьям. Выплаты стартовали 8 апреля и продолжаются ежедневно. Причём помогают даже тем, у кого нет полных комплектов документов на жильё.

Федеральные выплаты пострадавшим и восстановление школ

Правительство РФ выделило 174,9 миллиона рублей из резервного фонда для оказания финансовой помощи жителям Дагестана и Чечни в связи с утратой имущества первой необходимости. Средства в виде межбюджетного трансферта поступят в бюджет Чечни. Из общей суммы 113,33 миллиона рублей предназначены для выплат при частичной утрате имущества, 61,6 миллиона рублей - при полной утрате. Контроль за целевым использованием средств возложен на МЧС России.

Чтобы помочь пострадавшим от паводков, деньги собирали всем миром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Но главный удар стихии пришёлся на социальную инфраструктуру. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в Дагестане и Чечне повреждены школы, детские сады, колледжи - всего около 80 зданий. Ещё 10 были разрушены стихией полностью.

«Хочу обратить особое внимание, что больше половины школ находятся в сельской местности. И многие из них - просто единственные в селе или в деревне, в удалённом населённом пункте», - подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Кабмин выделил республикам почти 3 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт этих учреждений. Премьер поручил Министерству просвещения оперативно направить средства и держать на контроле, чтобы все восстановительные работы были выполнены в полном объёме к началу нового учебного года.

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