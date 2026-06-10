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Происшествия10 июня 2026 9:26

3 млрд на школы, 175 млн пострадавшим: как федеральный центр помогает Дагестану и Чечне после разрушительных паводков

Пострадавшим от потопов в Дагестане и Чечне выделено из бюджета РФ 174,9 млн
Евгения ТОКАРЕВА
Республики до сих пор приходят в себя от мощного удара стихии.

Республики до сих пор приходят в себя от мощного удара стихии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года Дагестан и Чечня пережили одно из самых масштабных наводнений за последние десятилетия. Только за 30 марта в республике выпало три месячные нормы осадков. Не успели люди перевести дух, как Дагестан 4-5 апреля накрыла вторая волна паводка. Она оказалась ещё более разрушительной. Реки выходили из берегов, сели и оползни разрушали дома и дороги, в Дербентском районе прорвало дамбу Геджухского водохранилища.

Последствия оказались катастрофическими. В Дагестане подтопленными оказались 9,8 тысячи жилых домов, из которых 7,1 тысячи признаны повреждёнными. Погибли шесть человек, более 6,2 тысячи пострадали. В Чечне повреждения получили свыше 3 тысяч домов.

Власти отреагировали оперативно. 7 апреля в Дагестане ввели региональный режим ЧС, а 9 апреля - федеральный.

«На мой взгляд, решение очевидно - это более высокий режим функционирования ЧС, чтобы можно было в том числе с использованием резервов оказать помощь Дагестану», - заявлял Сергей Меликов, занимавший в те дни пост главы республики.

Люди лишились всего.

Люди лишились всего.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рекордный сбор

Параллельно с государственными структурами к помощи подключились благотворители. В начале мая сбор в 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим от наводнения был закрыт в одном из приложений. Он стал рекордным в истории благотворительности России. Из этой суммы 72,9 миллиона рублей уже напрямую распределили в виде материальной помощи семьям из Махачкалы, Дербентского, Новолакского, Табасаранского, Карабудахкентского, Хивского, Хасавюртовского и Ботлихского районов.

Как рассказали в правительстве республики, команда благотворителей активно оказывает помощь семьям пострадавшим от наводнения. На сегодняшний день поддержка оказана 308 семьям. Выплаты стартовали 8 апреля и продолжаются ежедневно. Причём помогают даже тем, у кого нет полных комплектов документов на жильё.

Федеральные выплаты пострадавшим и восстановление школ

Правительство РФ выделило 174,9 миллиона рублей из резервного фонда для оказания финансовой помощи жителям Дагестана и Чечни в связи с утратой имущества первой необходимости. Средства в виде межбюджетного трансферта поступят в бюджет Чечни. Из общей суммы 113,33 миллиона рублей предназначены для выплат при частичной утрате имущества, 61,6 миллиона рублей - при полной утрате. Контроль за целевым использованием средств возложен на МЧС России.

Чтобы помочь пострадавшим от паводков, деньги собирали всем миром.

Чтобы помочь пострадавшим от паводков, деньги собирали всем миром.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Но главный удар стихии пришёлся на социальную инфраструктуру. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в Дагестане и Чечне повреждены школы, детские сады, колледжи - всего около 80 зданий. Ещё 10 были разрушены стихией полностью.

«Хочу обратить особое внимание, что больше половины школ находятся в сельской местности. И многие из них - просто единственные в селе или в деревне, в удалённом населённом пункте», - подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

Кабмин выделил республикам почти 3 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт этих учреждений. Премьер поручил Министерству просвещения оперативно направить средства и держать на контроле, чтобы все восстановительные работы были выполнены в полном объёме к началу нового учебного года.

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