Лишь по счастливой случайности в момент обрушения на мосту не оказалось людей и автомобилей. Фото: минтранс республики.

В Дагестане после сильных дождей обрушились опоры автомобильного моста, ведущего к селу Новое Лидже Табасаранского района. Все произошло на автотрассе «ФАД «Кавказ» – Сиртич – Татиль» на участке км 45+400 км. Как сообщает минтранс республики, это случилось из-за сильных ливней.

«В результате прошедших с 14 по 15 июня ливневых дождей и критического поднятия уровня воды в реке Рубас произошел размыв фундамента и обрушение левобережной опоры и пролетного строения моста», – говорится в сообщении ведомства.

Жителям сел придется объезжать опасный участок. Фото: минтранс республики.

Лишь по счастливой случайности в момент обрушения на мосту не оказалось людей и автомобилей. Табасаранский район славится своими культурными и историческими достопримечательностями. Его даже называют «дагестанской Швейцарией» из-за живописных пейзажей. Теперь властям и коммунальщикам предстоит немало работы. Сейчас на месте принимаются оперативные меры по перекрытию движения и ограждению разрушенного моста. Жителям сел придется объезжать опасный участок. Вопрос о восстановлении будет решаться завтра, 17 июня с выездом на место комиссией ГКУ «Дагестанавтодор».

Пока транспортное сообщение населенных пунктов с райцентром Хучни будет осуществляться по маршруту «ФАД «Кавказ – Сиртич – Татиль» км 0 - км 45, далее через автодорогу ФАД «Кавказ» с выходом на автодорогу «Дербент – Хучни – Хив». Также объезд будет осуществляться по автомобильной дороге «Подъезд от автодороги «ФАД «Кавказ» – Сиртич – Татиль» к с. Цухтыг» далее по внутрихозяйственной дороге с выходом на автодорогу «Дербент – Хучни – Хив».

Инцидент с обрушением моста уже взяла на контроль прокуратура Дагестана. Между тем, в Дагестане после нескольких весенних ударов стихии уже обрушились несколько мостов. Так, в Сулейман-Стальском районе в конце мая столетний 17-арочный памятник архитектуры и гордость республики не выдержал натиска ливней и натиском ливней - обрушились сразу несколько пролетов. В эти же дни обвалилась еще одна старинная каменная конструкция над горной рекой в Табасаранском районе на границе Кужникского и Хурикского сельсоветов.

Мост обрушился после ливней в Дагестане

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