Болид, замеченный в небе над Краснодарским краем мог упасть на Ставрополье. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Яркое небесное шоу в ночь на 8 июня могли наблюдать жители Кубани и других регионов юга России. Около 01:49 по московскому времени над южным небом вспыхнул ослепительный болид, его свет на мгновение затмил даже самые яркие звёзды. Начало свечения зафиксировали на высоте около 87 км, окончание - на 20 км. Скорость падения превышала 11 км/сек. Космическое тело двигалось в попутном с Землёй направлении, догоняя её с разницей всего в 1 км/сек.

По оценкам экспертов, небесный гость не просто сгорел в атмосфере: с высокой вероятностью его уцелевшие фрагменты достигли поверхности Земли. Благодаря тому, что метеор попал в объективы нескольких камер наблюдения, экспертам удалось вычислить его траекторию и возможный район падения осколков.

Метеорит мог упасть в Ставропольском крае Видео: соцсети проекта грозы и наводнения на юге России

В канале, авторы которого занимаются мониторингом опасных погодных явлений в регионах ЮФО и СКФО, предполагают: фрагменты космического гостя стоит искать в Грачёвском округе Ставропольского края, на линии между сёлами Тугулук и Ямки. Западный край зоны частично захватывает одну из улиц в селе Тугулук, остальная часть приходится на сельскохозяйственные поля.

Кстати, падение болида - не единственный повод смотреть на небо в этом месяце. Метеорный поток Июньские Боотиды достигнет пика 27 июня. Правда, он непредсказуем: в разные годы может быть почти незаметным, а может устроить настоящий фейерверк.

В июне ставропольцы могут любоваться метеорным потоком Боотиды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, весь июнь на сумеречном небе ставропольцы могут наблюдать серебристые облака - одно из самых загадочных атмосферных явлений. Они возникают на высоте около 80 километров и светятся волнистыми структурами после захода солнца или перед рассветом.

А в ближайшие дни вечером можно любоваться сближением планет. Венера и Юпитер окажутся рядом на западном горизонте. Увидеть их можно будет невооружённым глазом, эти яркие точки на тёмном небосклоне заметны без специальной оптики.

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