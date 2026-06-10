Фанаты приехали на несуществующий концерт в Ставрополь. Фото: из социальных сетей Xolidayboy

9 июня в Ставрополе должен был пройти концерт Xolidayboy (настоящее имя – Иван Минаев) на стадионе «Динамо». Такую информацию можно было увидеть на просторах интернета. В некоторых фанатских пабликах даже встречалась афиша, где Ставрополь вписан в список городов запланированного тура 2026 года.

Почему Xolidayboy опять не выступил в Ставрополе

Однако тех, кто все же решил прийти 9 июня, встретил лишь пустой стадион. Среди собравшихся были и те, кто приехал из соседних городов ради концерта. А его, оказывается, и нет вовсе.

Якобы график гастролей фанатского паблика Xolidayboy

Откуда впервые появилась информация о переносе именно на это число, остается загадкой, ведь после отмены концерта в августе 2025 года официального переноса не состоялось. Хотя даже тогда ползли слухи, что он состоится 9 июня 2026 года. Только вот без официального подтверждения.

Напомним, что 20 августа 2025 года концерт Xolidayboy был отменен после решения антитеррористической комиссии региона из-за угрозы атаки беспилотников на Ставропольский край.

Концерт Холидейбоя в Ставрополе отменен или перенесен?

В январе 2026 года на странице августовского концерта появился пост, где опровергается информация о согласовании новой даты и продаже билетов:

Официальный плакат тура певца. Фото: соцсети Xolidayboy

«В сети интернет распространяют информацию о продаже билетов на концерт в Ставрополе, что не соответствует действительности. В настоящее время дата концерта не согласована и билеты продают мошенники!»

Не первый год фанаты не могут попасть на концерт исполнителя. В 2025 году, как уже упоминалось ранее, концерт не состоялся из-за угрозы беспилотной опасности.

А в 2024 году концерт был отменён из-за неоднозначного имиджа исполнителя. Тогда активисты собрали более 200 петиций против концерта исполнителя. Более того, отмену мероприятия поддержали в министерстве образования края.

Общественники добились отмены концерта Xolidayboy. Их поддержали власти. Фото: соцсети Владимира Резниченко

Однако в 2023 году концерт состоялся, но, к сожалению, продлился недолго. На сцене певцу стало плохо и он упал в обморок, после чего концерт был окончен. Станет ли Ставрополь вновь площадкой для концерта Xolidayboy, остается только гадать.

Xolidayboy в свое время помирился с «Русской общиной» Ставрополья. Фото: социальные сети Xolidayboy/социальные сети Владимира Резниченко

Что делать ставропольцам с билетами на концерт Холидейбоя

Ставропольцам, купившим билеты на сайтах, следует обратиться к продавцам, чтобы вернуть деньги. В случае отказа следует обратиться в правоохранительные органы. Вполне возможно, что проход на несуществующий концерт продавали мошенники.

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