Молочный завод по скидке: комбинат экс-премьера КЧР Кайшева отдали за полцены – почти за 2 млрд рублей

Молочный комбинат экс‑премьера КЧР Кайшева отдали за полцены. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Изъятый у скандально известного бывшего председателя правительства КЧР Владимира Кайшева молочный комбинат отдали за полцены. Речь идет об агрофирме в ставропольской станице Суворовской и молочном комбинате в Пятигорске.

За полтора предприятия – агрофирму «Село имени Г.В. Кайшева» и 40.45% от ООО «Пятигорский молочный комбинат» – изначальная стоимость - почти четыре миллиарда рублей. Но после провала торгов уставный капитал одного завода и доля второго ушли меньше, чем за два миллиарда рублей.

Согласно данным платформы для торгов, начальная цена в 3 899 878 000 рублей не привлекла ни одного покупателя. После того, как аукцион не состоялся, молокозавод выставили на продажу посредством публичного предложения. Шаг снижения установили в 194 993 900 рублей.

Единственным участником стала производящая молоко фирма из КЧР. 9 июня имущество экс-чиновника ушло за 1 988 937 780 рублей.

Тем временем не везет и с продажей другого принадлежащего Кайшеву предприятия. За 450,7 млн рублей предлагали приобрести санаторий «Елизавета – Минеральные Воды». Здравницу на 160 отдыхающих в поселке Новотерском на КМВ выставили на торги в мае 2026 года.

Напомним, Кайшев был депутатом думы Ставрополья с 1997 по 2001 год, после этого он путешествовал по кабинетам Минсельхоза. В 2008 году на два года стал главой правительства КЧР, а по 2016 год был помощником полпреда президента в СКФО.

Кайшева задержали по делу о создании преступного сообщества вымогателей. Экс-чиновнику и сообщникам предъявили обвинения по статьям об организации и руководству преступным сообществом, кражи из газопровода в особо крупном размере, вымогательство, мошенничество и превышение должностных полномочий.

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