«Попал в передрягу и отрастил новый хвост»: в Дагестане биологи засняли краснокнижных гекконов

Каспийский геккон - безвредный и очень полезный. Фото: соцсети заповедник "Дагестанский"

Последние дни Дагестан переживает настоящее нашествие гостей из дикой природы. Соцсети взбудоражили сообщения о пауках, похожих на смертельно опасных каракуртов, затем в пункт отлова бездомных собак привезли пару щенков енота. А теперь – новый сюрприз.

На днях в Махачкале и Каспийске заметили краснокнижных каспийских гекконов. Фотографиями поделились специалисты заповедника «Дагестанский» на своей официальной страничке в соцсетях.

«Иногда вечером на стенах старых зданий в Махачкале и Каспийске можно увидеть маленьких ящериц песочного цвета. Это каспийский геккон, который прячется от людских глаз под пологом ночи. На днях коллегам удалось заснять целых два геккончика, один из которых, вероятно, попал в передрягу и отрастил себе новый хвост. Это безобидные животные, которым нужно чуткое отношение», – пишут биологи.

Этот геккон, видимо попал в передрягу и лишился хвоста. Фото: соцсети заповедник "Дагестанский"

Каспийский геккон – совершенно безобидное для человека существо. Он не ядовит, не агрессивен и никогда не нападает первым. Более того, эти маленькие ящерицы приносят ощутимую пользу: они уничтожают вредных насекомых - муравьёв, тараканов, жуков, бабочек и пауков.

Гекконы часто селятся рядом с человеком, в трещинах кирпичных стен, под отслоившейся штукатуркой, в подвалах и на чердаках. Их привлекает тепло и обилие насекомых, которые вьются вокруг уличных фонарей и в жилых кварталах.

Важно помнить: каспийский геккон занесён в Красную книгу Дагестана. За его убийство придется заплатить штраф до 5 000 рублей.

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