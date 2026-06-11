Мэр Невинномысска вернулся? Михаил Миненков вновь начал активно вести свои социальные сети

Только за 11 июня Миненков опубликовал сразу пять сообщений, чего не было уже довольно давно. Фото: соцсети Михаила Миненкова

После загадочного ухода и «перезагрузки» бывший мэр Невинномысска вновь начал активно публиковать посты в соцсетях. Похоже, отдых, о котором говорил Михаил Миненков после отставки, подошел к концу. Только за 11 июня он опубликовал сразу пять сообщений, чего не было уже довольно давно.

Когда Миненков объявил об уходе 29 мая, он объяснил свое решение необходимостью «перезагрузки». Тогда же признался, что хочет наконец выспаться и немного отдохнуть от многолетнего рабочего марафона.

Часть сегодняшних публикаций была посвящена текущей повестке. Два поста оказались репостами сообщений губернатора Ставрополья Владимира Владимирова об угрозе беспилотной опасности. Еще один касался штормового предупреждения, объявленного в крае.

Но больше всего подписчиков заинтересовало другое видео. На кадрах Миненков находится на одной из автозаправок и проводит инспекцию.

«Кто там че бубнил? Заехал на заправку, топливо нормально, как стоило, так и стоит. Все виды топлива отгружают», – заявил Михаил Миненков в опубликованном ролике.

Некоторые пользователи в шутку предполагают, что после ухода из администрации Миненков переквалифицировался в блогеры. Впрочем, учитывая его многолетнюю привычку постоянно быть на связи с местными жителями через соцсети, такой формат для него выглядит вполне естественно.

Некоторые в шутку предполагают, что после ухода из администрации Миненков переквалифицировался в блогеры. Фото: соцсети Михаила Миненкова

Параллельно экс-мэр поздравил жителей Невинномысска с приближающимся Днем России, рассказал о мероприятии в Карачаево-Черкесии и пригласил желающих принять в нем участие.

Напомним, вечером 28 мая Михаил Миненков неожиданно опубликовал короткое сообщение: «Я ушел! Спасибо большое Вам! 26 лет…». Пост вызвал большой резонанс и породил массу вопросов. Многие решили, что речь идет об отставке, хотя никаких пояснений тогда не последовало.

Позже в разговоре с журналистами Миненков подтвердил, что действительно покидает должность мэра Невинномысска и объяснил свое решение необходимостью отдыха.

«Перезагрузка. Спасибо большое Вам за любовь к городу Невинномысск!», – сказал он тогда.

С 4 июня временно исполняющей полномочия главы города назначена Виктория Соколюк, которая ранее почти десять лет работала первым заместителем руководителя муниципалитета. Она будет руководить Невинномысском до избрания нового главы города. Сам Миненков пока официально не объявлял о дальнейших карьерных планах.

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