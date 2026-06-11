Жили как на пороховой бочке: под снос пойдет 21 дом в охранной зоне взорвавшегося газопровода в Дагестане

Только по счастливой случайности никто не пострадал при взрыве. Фото: ГУ МЧС России по РД

Мощный взрыв, прогремевший 9 июня 2026 на магистральном газопроводе «Моздок - Казимагомед» в Кизилюртовском районе Дагестана, высветил давнюю проблему: прямо в охранной зоне трубы, где по нормативам ничего не должно быть, стоят жилые дома. Власти признали: 21 строение придётся убрать.

«КП-Северный Кавказ» писала об этом страшном происшествии. 9 июня около 21:00 произошла разгерметизация газопровода, газ вырвался наружу, произошел сильный взрыв. Столб огня взметнулся на 15 метров вверх – это высота пятиэтажки, его было видно за 20 км, даже из соседнего Хасавюрта. Жителей близлежащих домов эвакуировали - более 100 человек временно покинули свои жилища.

«Взрыв был очень даже мощной силы. Люди перепугались. Даже в близлежащих населенных пунктах люди говорят, что дома задрожали», - рассказал врип главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев.

Пожар удалось потушить. Газопровод перекрыли, пострадавших нет. Но авария заставила власти всерьёз задуматься о том, что творится в охранной зоне.

Выяснилось, что прямо возле трубы, где по нормативам не должно быть никаких построек, находится как минимум 21 жилое домовладение. Причём появились дома задолго до того, как были разработаны генеральные планы и утверждены охранные зоны. По закону, их там быть не должно. Но люди-то живут.

Дома строились раньше, чем были утверждены охранные зоны. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

«Полностью снести их домовладения на сегодняшний день не предоставляется возможным, потому что людей без дома тоже оставлять нельзя. Эти объекты были возведены ранее», - подчеркнул Кадиев.

Власти признают: 21 строение в охранной зоне - это бомба замедленного действия. Ещё одна авария может стать смертельной. Поэтому дома придётся убрать.

Однако решение будет максимально гуманным. Власти намерены предложить жителям равноценное жильё взамен сносимого. Просто выгонять людей на улицу никто не собирается, но и оставлять их в опасной зоне нельзя.

«Будем находить выходы и в дальнейшем, чтобы убрать их, предложить нужно будет что-то равнозначное», - пообещал глава района.

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