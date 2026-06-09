Порядка 140 человек эвакуированы после пожара на газопроводе в Дагестане

В 19.45 мск на участке магистрального газопровода «Моздок - Казимагомед» в Дагестане произошло три взрыва. Фото: администрация Кизилюртовского района.

Несколько семей были экстренно эвакуированы из жилых домов возле места горения магистрального газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана. Все они пока размещены у родственников. Как сообщил глава Кизилюрта Саид Маматханов, масштаб возгорания и его потенциальная опасность вынуждают экстренные службы принимать беспрецедентные меры.

«В связи с этим, к жителям обращаются с настоятельной просьбой о максимальной осторожности. К счастью, жертв нет», – сообщил он.

Известно, что из 45 домов, расположенных недалеко от места происшествия, эвакуированы около 140 человек. Глава города отметил, что угрозы жилым домам от пожара, по предварительным данным, нет. На месте продолжается локализация и ликвидация возгорания.

Напомним, в 19.45 мск на участке магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» в Дагестане недалеко от Кизилюрта произошло три взрыва и началось возгорание. Факельное горение достигло 15 метров в высоту. Власти сразу же перекрыли газопровод на территории с 718 км по 661 км. От МЧС на тушение пожара выехали 37 человек и 10 единиц техники.

Сейчас в районе ведется ликвидация огня. Жителей района просят соблюдать меры предосторожности, не приближаться к месту аварии, особенно на транспорте. Это может затруднить работу экстренных служб и создать дополнительную угрозу.

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