Причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация

Высота факела достигала 15 метров. Фото: пресс-служба Кизилюртовского района Дагестана.

Разгерметизация участка трубопровода, по предварительным данным, стала причиной возгорания на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщил Исрафил Исрафилов, руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики.

«Предполагаемая причина аварии – разгерметизация трубопровода. Ситуация контролируется экстренными службами. Оперативные группы продолжают свою работу на месте до полного устранения последствий», – написал Исрафилов в своих соцсетях.

Ранее республиканский главк МЧС сообщил о трех взрывах, произошедших на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм в городе Кизилюрте. Для ликвидации последствий были задействованы 25 человек и семь единиц техники.

Напомним, после взрыва и пожара на магистральном газопроводе «Моздок-Казимагомед» в Дагестане факельное горение было остановлено, а вскоре и полностью ликвидировано силами МЧС республики.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин в своих соцсетях сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Расследование инцидента находится на контроле прокуратуры республики.

Между тем, после взрыва на газопроводе в Кизилюрте и трех селах отключили газ и горячую воду. По данным на 23.20 мск, эвакуированные после взрыва около 400 жителей сёл Гельбах, Бавтугай и Нижний Чирюрт Кизилюртовского района смогли вернуться в свои дома. Местные власти сообщили, что опасности на месте ЧП нет.

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