Горячую воду и газ отключили в Кизилюрте и селах после пожара в Дагестане

Работа ряда котельных в Кизилюрте приостановлена из-за пожара на газопроводе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В течение ближайших суток в Кизилюрте, а также в сёлах Кумторкалинского и Кизилюртовского и Хасавюртовском районов будет приостановлено газоснабжение. Причиной стал пожар на магистральном газопроводе, сообщили в администрации городского округа.

Также в трех микрорайонах Кизилюрта ограничена подача горячего водоснабжения, сообщает Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

«В связи с аварийной ситуацией на магистральном газопроводе "Моздок-Казимагомед" в Кизилюрте временно приостановлена работа ряда котельных. По этой причине подача горячего водоснабжения ограничена в 0, 1 и 2 микрорайонах», – сказано в сообщении.

Несмотря на позднее время, все профильные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий. В целях безопасности была проведена экстренная эвакуация жителей из близлежащих сел: Бавтугай, Нижний Чирюрт (250 хозяйств) и Гельбах (60 хозяйств). Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать возможных жертв.

Напомним, возгорание произошло в 19.45 мск в промышленной зоне Кизилюрта. Факел горения составил около 15 метров в высоту. Власти эвакуировали население. МЧС потушило горение на газопроводе, и далее – воспламенившейся травы. В ЧП никто не пострадал.

По данным на 23.20 мск эвакуированные после взрыва жители сёл Бавтугай, Гельбах и Нижний Чирюрт Кизилюртовского района (всего более 400 человек) возвращаются в свои дома. Опасности на месте ЧП нет.

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