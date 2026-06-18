«Хватит скулить»: экс-глава Невинномысска Михаил Миненков призвал ставропольцев «сжать ягодицы» и заняться демографией

Миненков покинул пост главы Невинномысска, но из информационного поля не пропал. фото: соцсети героя публикации

Михаил Миненков уже не глава Невинномысска, но из информационного поля не пропал. Наоборот, с каждым месяцем его посты становятся всё более живыми, человеческими и даже немного хулиганскими. Он показывает свою жизнь, делится с подписчиками мыслями.

Коснулся Михаил Анатольевич и ситуации с топливом, которая сегодня сложилась на Ставрополье. «КП-Северный Кавказ» писала, что жители края в последние дни жалуются на отсутствие топлива на АЗС. Региональное министерство энергетики, промышленности и связи, в свою очередь, объяснило дефицит бензина повышенным спросом, обусловленным слухами, которые распространяется среди населения.

Экс-чиновник признался, что тоже следит за новостями и видит, как жители края обсуждают дефицит топлива на заправках. И как человек военный (а бывших военных не бывает) высказался прямо.

Михаил Миненков запомнился как Герой России и автор крепких выражений. Фото: администрация Невинномысска

«Разберемся с бензином, хватит скулить, не дети уже…» – написал в своих соцсетях Михаил Миненков.

По его мнению, есть вопросы гораздо важнее. Среди них – демография, воспитание детей, любовь к Родине и поддержка президента.

«Любить детей – учить их в прямом смысле слова, плохо быть дураком, сейчас нужно, в 7 лет уже поздно, нужно с молоком матери…», – считает бывший глава.

Он также призвал помогать родителям и быть ближе к армии. Отдельно Миненков затронул тему здорового образа жизни.

«Заниматься спортом и хватит бухать и курить!» - написал он.

А тем, кто продолжит жаловаться на жизнь, экс-глава дал короткий и ёмкий совет: «Все бубнежи оставить внутри себя – сжать ягодицы!».

Михаил Анатольевич, судя по тону, считает, что проблемы бензина – не главное, а вот думать о будущем страны и не ныть по пустякам – вот что действительно важно.

И сжимать ягодицы. Хотя бы морально.

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