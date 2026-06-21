11 июня в Ессентуках загорелся Свято-Никольский храм. Фото: предоставлено «КП»

11 июня в Ессентуках загорелся Свято-Никольский храм. Деревянная церковь, службы в которой не прекращались на протяжении 200 лет, сгорела за считанные часы. Для многих местных случившееся стало личной трагедией. Люди рассказывали, что ходили сюда целыми семьями на протяжении многих лет. И когда огонь отступил, на помощь пришли неравнодушные прихожане. Среди них был и восьмилетний Коля Назлуханов. Маленький мальчик вместе с дедушкой пришел разбирать завалы у родного храма.

Коля, по локоть в копоти и с лопатой в руках, попал в кадр случайного фотографа. Историей сразу заинтересовались в соцсетях. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» связалась с семьей мальчика и пообщалась с его мамой Анной.

«Он сам захотел помочь»

Семья Назлухановых – давние прихожане Свято-Никольского храма. Они приходили сюда помолиться практически каждое воскресенье – старались не пропускать ни одного богослужения. Поэтому когда 11 июня в церкви случился пожар, Коля не мог остаться в стороне.

Коля, по локоть в копоти и с лопатой в руках, попал в кадр случайного фотографа. Фото: предоставлено «КП»

Все началось с того, что мальчик вместе с дедушкой пошел посмотреть, откуда начался пожар. Увидев, что горит родной храм, Коля расстроился, но твердо решил: приходу нужно помочь.

«Он пошел с дедушкой, переоделся и начал помогать. Это было его желание. Если честно, я сама от него не ожидала такого поступка. Он обычный ребенок, который просто любит в телефоне посидеть. А тут...» – рассказывает мама юного героя Анна.

В первый день Коля работал наравне со взрослыми до самого вечера, а после приходил на место пожара три дня подряд. Сначала помогал разбирать завалы, таскал доски, а потом вместе с бабушкой и другими прихожанами убирал выжженную траву:

Семья Назлухановых – давние прихожане Свято-Никольского храма. Фото: предоставлено «КП»

«Бабушка переживала, что он надышится гарью. А Коля ни в какую не соглашался оставаться дома. Помогал, чем мог. Гвозди по местам разбирал, носил доски – все, что было под силу, делал».

К помощи присоединился брат

В семье Анны трое сыновей. Старшему – 10 лет, Коле – 8, а младший еще совсем маленький. Когда Коля начал помогать разбирать последствия пожара, старший брат тоже захотел присоединиться. Коля показал правильный пример, считают его родители. Так на работах организовался настоящий семейный подряд.

Коля вместе с дедушкой пошел посмотреть, откуда начался пожар. Фото: предоставлено «КП»

Сам Коля – ребенок немногословный, признается мама. Но в тот день, когда случился пожар, он позвонил отцу и с тревогой в голосе сказал:

«Папа, приезжай быстрее, тут надо помочь, они не успевают тушить!»

«Я вымаливала здоровье своего ребенка здесь»

Для семьи Назлухановых Никольский храм стал по-настоящему родным по особой причине. Когда Анна ждала первенца, на третьем месяце беременности врачи нашли у малыша кисту. Девушка пришла в пустующую церковь недалеко от дома и стала молиться святому Николаю и святому Георгию Победоносцу.

Коля ни в какую не соглашался оставаться дома. Фото: предоставлено «КП»

«На седьмом месяце я поехала в Ставрополь на УЗИ – и киста рассосалась. Вот даже сейчас рассказываю – мурашки. Я вымаливала здоровье своего ребёнка здесь».

С тех пор храм для семьи стал вторым домом. Поэтому решение Коли помогать – не случайность. По словам Анны, любовь к этому месту передалась детям от нее.

«Мы не ждем наград»

После публикации фотографии в соцсетях и СМИ о Коле заговорили многие. Пользователи очень хотели узнать историю маленького мальчика с фотокарточки. Настоятель храма отец Стефан сразу узнал в юном помощнике того самого Колю – постоянно прихожанина церкви, и пригласил семью на воскресную службу – пообщаться и расспросить мальчика о его поступке.

Вот только награды, признается Анна, они не ждут:

Наград семья мальчика не ждет. Фото: предоставлено «КП»

«Он так же, как и другие, помогал. Мы не ждем никаких подарков. Для нас это нормально, что ребенок так себя повел».

Храм продолжает жить

Пожар в Свято-Никольском храме Ессентуков уничтожил практически все здание. Осталась только одна обугленная стена. Но прихожане не оставляют свою церковь. Уже на следующий день после возгорания настоятель проводил службу прямо на улице. Совершили и крестный ход.

В ближайшее время на территории возведут небольшую часовню для богослужений.

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