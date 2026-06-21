Владимир Владимиров возглавляет Ставрополье с 2013 года. Фото: gubernator.stavkray.ru

Обычно, если история про известного человека начинается со слов «попал на видео», то ждешь какого-то скандала. Но в случае с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым все получилось наоборот. Он совершил поступок, растрогавший многих.

Жительница Ставрополя по имени Анастасия поделилась в соцсетях записью, сделанной ей на борту самолета. Атмосфера в салоне была сложной: «Сначала из-за дронов полет продлили на полтора часа, стоял гул напряжения. Самым тяжелым испытанием стала маленькая пассажирка, плакавшая с самого взлета. Ее ничего не могло успокоить. Мы уже почти смирились».

Губернатор Ставрополья – многодетный отец Фото: Личный архив героя публикации.

Вдруг из бизнес-класса вышел глава края. Он взял ребенка и стал укачивать. Как обращаться с детьми, Владимир Владимиров прекрасно знает, он – многодетный отец. У него четверо родных детей, трое сыновей и дочка. Еще одну девочку он принял в семью после смерти ее отца, своего близкого друга.

Кстати, в январе 2026 года во время пресс-конференции, объединенной с прямой линией, Владимиров поделился, что у него есть только одна мечта – снова стать отцом:

«Конечно, я хочу еще детей. Больше ничего. Хотелось бы еще одну дочку, чтоб она тоже появилась на свет на Ставрополье».

Но вернемся к истории в самолете. Вскоре малышка уснула на руках Владимирова. Наступила тишина.

«Весь самолет словно выдохнул. В такие моменты понимаешь: настоящий лидер не тот, кто сидит в первом ряду, а тот, кто слышит чужую беду. Спасибо, что напомнили о человечности!» – написала Анастасия и добавила, что не впервые пересекается с губернатором:

«Несколько раз вместе стояли на светофоре. Начала ему махать и улыбаться, и он в ответ».

Владимира Владимирова часто можно встретить в городе без охраны. Фото: gubernator.stavkray.ru

Среди ее подписчиков также нашлись те, кто случайно встречался с Владимировым:

«Гуляли на одной детской площадке, была приятно удивлена – тактичный, добрый, доброжелательный»;

«Живем в одном районе, ходим в один магазин. Всегда здоровается и улыбается»;

«Год назад отмечали свадьбу друзей, в соседнем зале проходило мероприятие, где присутствовал наш губернатор. Он зашел, поздравил молодоженов, вручил подарок и написал пожелание в книге»;

«У нас, наверное, один из немногих глав, которого можно встретить в городе на велике без охраны».

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