Повреждены ЛЭП, подтоплены дома: последствия проливных дождей устранили на Ставрополье

Сильный ветер повалили деревья. Фото: соцсети главы Минераловодского МО

Выходные 20–21 июня на Ставрополье прошли под знаком непогоды. Сильные дожди и ветер обрушились на край, оставив после себя подтопленные территории, поваленные деревья и повреждённые линии электропередачи. Больше всего пострадали Георгиевский и Минераловодский округа, а также Кавминводы, Невинномысск.

В станице Александрийской Георгиевского округа жители жаловались в экстренные службы на подтопление дворов, огородов, подвалов и хозпостроек. На место выдвинулись специалисты администрации и ПАСС СК - они обследуют домовладения и оценивают ущерб. Также в нескольких селах зафиксированы отключения электроэнергии.

В Минераловодском округе непогода тоже дала о себе знать. Глава территории Максим Гаранжа сообщил, что в результате ливней на улицах рухнули деревья, оказались подтоплены территории садоводческих товариществ.

В некоторых округах людям пришлось сидеть без света. Сильный ветер повредил электросети на территории Кавминвод, Невинномысска, Степновского, Левокумского, Советского, Благодарненского и Петровского округов.

Часть отключений была связаны с обрывом ЛЭП из-за падения веток. Фото: соцсети главы Минераловодского МО

«Большая часть отключений была связаны с обрывом линий электропередачи вследствие падения веток. Благодаря оперативной работе аварийных бригад крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы, поврежденные ЛЭП приведены в рабочее состояние», - сообщили специалисты министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил главам территорий держать ситуацию на постоянном контроле и максимально оперативно устранять последствия непогоды. Особое внимание - обращениям жителей.

Тем временем синоптики предупреждают: с четверга 25 июня на Ставрополье вновь ожидаются дожди.

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