Меняйло прокомментировал ситуацию с бензином в Северной Осетии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Северной Осетии прокомментировал ситуацию с топливом в республике. На прошедшем оперативном совещании в правительстве РСО-Алании обсуждались проблемы, которые могут возникнуть в связи с повышенным спросом на горючее. Сергей Меняйло заявил, что дефицита не наблюдается – бензина и дизеля достаточно.

Ситуация с бензином Северной Осетии на 25 июня 2026

По словам управленца, повышенный спрос и ажиотаж вокруг топлива в ряде российских регионов приводят к искусственному дефициту и очередям на АЗС. Меняйло призвал не допустить подобной ситуации на территории Северной Осетии.

«Каждое утро мне докладывают, какие запасы топлива есть на нефтебазах и АЗС, как идут поставки в республику и есть ли вопросы, требующие решения», – предупредил глава региона.

Сергей Меняйло пообещал своевременно доводить информацию до местных жителей в случае изменения ситуации:

«Друзья, прошу отнестись к ситуации с пониманием. Не покупать топливо “впрок” и не создавать искусственный спрос».

Есть ли топливо на заправках в Северной Осетии

Граждан просят ориентироваться только на официальную информацию из проверенных источником. Глава Северной Осетии пообещал держать ситуацию с топливом на личном контроле.

Одним из центров топливного кризиса стал Дагестан. Врио главы республики Федор Щукин считает, что к дефициту привело активное передвижение жителей республики, рост цен и закрытие заправок с серьезными нарушениями.

Тем временем на Ставрополье ситуация с топливом постепенно приходит в норму. Региональное министерство энергии сообщило, что логистика внутри региона нормализовалась и, несмотря на точечные проблемы, градус паники вокруг возможного дефицита понижается.

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