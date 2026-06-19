Текущая неделя выдалась тяжелой для автолюбителей Ставропольского края. Фото: предоставлено «КП»

Текущая неделя выдалась тяжелой для автолюбителей Ставропольского края. Водители столкнулись с дефицитом бензина, повышением цен и огромными очередями на заправках. «КП-Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией в регионе и рассказывает, что происходит на АЗС 19 июня 2026 года.

На Ставрополье продолжаются очереди и дефицит бензина на заправках Видео: предоставлено «КП»

Последние новости о ситуации с бензином в Ставропольском крае на 19 июня 2026 года

Утром 19 июня стало ясно: ситуация с бензином в Ставрополье остается напряженной. Больших пробок на дорогах к заправкам не зафиксировано. Бензина на большинстве АЗС в краевой столице нет. А там, где остался, все еще сохраняются длинные очереди. Вот что рассказал корреспонденту «КП» один из наших читателей:

«Пробки на заправках, кажется, круглосуточные. Мы ехали заправляться с почти пустым баком. Надеялись, что ночью будет нормально, но в час ночи на пятой по счёту АЗС (на других вообще не было бензина) шесть колонок стояли в очереди – примерно по пять машин. Кто-то наливал топливо в канистры. Одного такого "умника" застукала кассир. Они начали ссориться, на что женщина сказала: "Вы мне работу дадите?" Видно, запретили отпускать топливо в любые емкости».

Ещё один житель краевой столицы уверен: бензин на заправках есть, но не всем его продают. Возможно, хранят не для «простых смертных»:

«Сейчас 4:56 утра, и за последние два часа я объездил практически все городские заправки в радиусе 10 километров от центра. Сложилось впечатление, что бензин есть, но не для всех – нам не отпускают. Заправщики либо закрылись, либо в недоумении и не знают, когда он появится».

Интересно вот что: бензин появился на одном из сайтов объявлений в Ставрополе. Кто-то из местных предлагает водителям, попавшим в сложную ситуацию, закупиться топливом у него. Цены, конечно, кусаются. За литр бензина марки АИ-92 «добрый» человек просит 120 рублей, тогда как на заправках его стоимость в два раза меньше – около 63 рублей.

Накануне мы рассказывали, что на фоне топливного коллапса жители Ставрополья стали придумывать мемы. Народный юмор вышел на новый уровень: один из мужчин предложил обменять литр топлива на однушку в юго-западном районе.

Сколько стоит бензин в Ставропольском крае 19 июня 2026 года

По данным Северо-Кавказстата, за неделю с 9 по 15 июня 2026 года в Ставрополье выросли цены на все виды автомобильного топлива.

Средняя цена бензина всех марок повысилась на 0,04% Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя цена бензина всех марок повысилась на 0,04% и теперь составляет 69,45 рубля за литр. Сильнее всего подорожал бензин АИ-98 и выше – на 0,25%, теперь его средняя цена – 97,09 рубля за литр.

Среди других видов топлива:

– дизель прибавил 0,08% – до 76,19 рубля;

– АИ-92 вырос на 0,04% – до 65,26 рубля;

– АИ-95 увеличился на 0,03% – до 71,77 рубля.

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