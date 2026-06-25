В горах Кабардино-Балкарии, в Эльбрусском районе, на протянувшемся более чем на 375 километров Скалистом хребте есть уникальная карстовая пещера прямо посередине обрыва.
Сюда не ведет ни одна тропа. Добраться до нее можно по узкой каменной полке, только в сухую погоду, проявляя предельную осторожностью.
Именно туда отправились активисты Молодежного клуба «Альтаир» Русского географического общества, чтобы понять, как человек успел повлиять на это место, собрать фото- и видеоматериал для дальнейших краеведческих и научных исследований, а также узнать, какие еще тайны оно скрывает.
Пещеру нашли в 2010 году местные жители, позже ее включили в официальный кадастр пещер России. Топографической съемка показала, что длина каменных ходов составляет около 500 метров. Внутри – следы пребывания животных, остатки древних стоянок, подземное озеро и множество сталактитов. Такие натечные образования растут сверху вниз и делают это крайне медленно, на 0,1-1 мм в год. То есть даже по длине «сосульки» можно косвенно судить о возрасте пещеры.
Ученым удалось установить, что в кабардино-балкарском «подземном царстве» как минимум три тысячи лет назад уже жили люди. Это стало понятно после обнаружения еще в год открытия пещеры в одном из ее дальних ответвлений фрагмента маленькой челюсти. Радиоуглеродный анализ зубов показал, что останки принадлежат восьмилетней девочке, которая жила примерно в X веке до нашей эры.
Как рассказал руководитель Молодежного центра РГО КБР Тенгиз Мокаев, пещера непростая для посещения и передвижения, но очень красивая, количество туристов будет расти. Поэтому сейчас главная задача – следить за антропогенной нагрузкой:
«Исследователи проверяли пещеру и в прошлом году. Судя по журналу у входа, много людей здесь не было. Однако следы все равно остались: старый мусор и надписи на стенах, что говорит о случайных посещениях неподготовленными людьми, не имеющими ответственности за ее сохранность. Это расстраивает и настораживает. Данный уникальный памятник природы – хрупкая экосистема. Она не выдержит натиска большого количества туристов и может погибнуть».
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