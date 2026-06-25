Пещеру открыли около 15 лет назад. Имени у нее пока что нет. Фото: стоп-кадр видео РГО

В горах Кабардино-Балкарии, в Эльбрусском районе, на протянувшемся более чем на 375 километров Скалистом хребте есть уникальная карстовая пещера прямо посередине обрыва.

Пещера находится в очень живописном месте. Фото: стоп-кадр видео РГО

Сюда не ведет ни одна тропа. Добраться до нее можно по узкой каменной полке, только в сухую погоду, проявляя предельную осторожностью.

Подойти к пещере проблематично. Фото: стоп-кадр видео РГО

Именно туда отправились активисты Молодежного клуба «Альтаир» Русского географического общества, чтобы понять, как человек успел повлиять на это место, собрать фото- и видеоматериал для дальнейших краеведческих и научных исследований, а также узнать, какие еще тайны оно скрывает.

После дождя в район пещеры не могут проехать даже внедорожники. Тогда ученые идут пешком по крутому склону вверх. Фото: стоп-кадр видео РГО

Пещеру нашли в 2010 году местные жители, позже ее включили в официальный кадастр пещер России. Топографической съемка показала, что длина каменных ходов составляет около 500 метров. Внутри – следы пребывания животных, остатки древних стоянок, подземное озеро и множество сталактитов. Такие натечные образования растут сверху вниз и делают это крайне медленно, на 0,1-1 мм в год. То есть даже по длине «сосульки» можно косвенно судить о возрасте пещеры.

Внутри – много человеческих останков. По версии ученых, их или растащили дикие звери, или это ритуальное место. Фото: стоп-кадр видео РГО

Ученым удалось установить, что в кабардино-балкарском «подземном царстве» как минимум три тысячи лет назад уже жили люди. Это стало понятно после обнаружения еще в год открытия пещеры в одном из ее дальних ответвлений фрагмента маленькой челюсти. Радиоуглеродный анализ зубов показал, что останки принадлежат восьмилетней девочке, которая жила примерно в X веке до нашей эры.

Исследователи говорят, что на формирование таких колонн ушли сотни тысяч лет. Фото: Тенгиз Мокаев/клуб «Альтаир»

Как рассказал руководитель Молодежного центра РГО КБР Тенгиз Мокаев, пещера непростая для посещения и передвижения, но очень красивая, количество туристов будет расти. Поэтому сейчас главная задача – следить за антропогенной нагрузкой:

«Исследователи проверяли пещеру и в прошлом году. Судя по журналу у входа, много людей здесь не было. Однако следы все равно остались: старый мусор и надписи на стенах, что говорит о случайных посещениях неподготовленными людьми, не имеющими ответственности за ее сохранность. Это расстраивает и настораживает. Данный уникальный памятник природы – хрупкая экосистема. Она не выдержит натиска большого количества туристов и может погибнуть».

Пока что объект посещают редко. Последняя запись сделана два месяца назад. Фото: стоп-кадр видео РГО

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