Когда Арбузика нашли, он был в плачевном состоянии. Фото: стоп-кадр видео "Земля прайда"

В парке-приюте для диких животных «Земля прайда» пополнение. Из Сочи экстренно везут медвежонка, которого спасли буквально с того света. Три дня он пролежал без помощи, пока сотрудники Ведомственной охраны Минтранса не обратились к волонтёрам.

Мишутка вышел к людям совсем обессиленным с ужасными травмами. Задние лапы без кожи, одна буквально болтается. Он не мог ходить и почти не реагировал на окружающих. Когда команда «Земли прайда» забрала его, состояние было критическим.

«Мы оказались в шоке. Задние лапы гниют, одна лапка просто висит. Сейчас мы едем в Москву, дорога долгая, и единственная надежда - чтобы он смог продержаться до клиники. По пути делаем капельницы и пытаемся уговорить поесть. Пока очень трудно, но мы просто так его не отпустим. Неспроста он дождался нас», - рассказали волонтёры.

И, кажется, капельницы и забота неравнодушных людей делают свое дело. После очередной процедуры мишутка собрался с силами и даже сел, будто настоящий медведь. Ему предложили перекус – фрукты, ягоды, овощи. Из всего разнообразия он выбрал арбуз. Так у медвежонка появилось имя - Арбузик.

Арбуз - первое, что съел медвежонок, поэтому его назвали Арбузик. Фото: стоп-кадр видео "Земля прайда"

«Несмотря на то, что у нас уже есть щеночек Арбузик, мы решили продолжить эту мини-традицию и назвать нового медвежонка в честь того, что он съел, тем самым подарив нам веру, что он будет жить», - объясняют волонтёры.

Спасенного медвежонка назвали Арбузиком как друга Дыньки из Северной Осетии Видео: соцсети парка-приюта "Земля прайда"

В приюте уже есть один Арбузик. Так зовут щенка кавказской овчарки и лучшего друга медведицы Дыньки, которая лишилась матери в раннем детстве. Для медвежат это означает неминуемую гибель. В лютые морозы она двое суток кричала, а когда заметила человека, бросилась следом и едва не погибла в реке. К счастью, маленькую медведицу спасли, но теперь Дынька не переносит одиночество. В приюте у нее появился друг – кавказская овчарка Арбузик, и теперь Дынька проводит с ним дни и ночи, ходит на прогулки и даже не боится плавать в реке.

Медведица Дынька и ее друг Арбузик в новом вольере Видео: соцсети парка-приюта "Земля Прайда"

Это не первая такая история спасения. «Земли прайда» стала родным домом для медведицы Груши, которая попала в заботливые руки волонтеров в тяжелейшем состоянии. Медведицу нашли обессиленной и погибающей в горах Северной Осетии. И первый фрукт, который она самостоятельно съела в приюте, была груша. Было решено так ее и назвать.

Медведица Груша до и после. Добрые руки волонтеров сотворили настоящее чудо. Фото: парк львов «Земля прайда»

Правая передняя лапка у Груши была буквально оторвана, врачи при всем желании не могли ее восстановить и было решено лапу ампутировать. Сейчас Груша живет с другими медведями и прекрасно себя чувствует, отсутствие лапки ей не мешает играть, есть и наслаждаться жизнью.

Сейчас медвежонок Арбузик в пути в свой новый дом – приют «Земля прайда». После капельницы он почувствовал себя лучше и даже устроил ревизию всех фиксирующих устройств в своём боксе. Впереди - встреча с врачами, тяжёлое лечение и долгая реабилитация. Но он дождался помощи. И теперь у него есть имя, надежда и люди, которые не дадут ему исчезнуть.

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