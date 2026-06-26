Улицы села расчищают от грязи, нанесенной селевым потоком. Фото: стоп-кадр видео администрации Баксанского района

Проливные дожди, грозы, шквалистый ветер испытывают на прочность субъекты Северного Кавказа. В Дагестане восстанавливают поврежденные ЛЭП. На Ставрополье ливни, накрывавшие край в пятницу 26 июня, принесут понижение температуры.

А в Кабардино-Балкарии стихия обернулась ещё более серьёзными последствиями. После мощного ливня с гор сошёл сель, который накрыл 10 домов в селе Атажукино Баксанского района.

Пострадавших от стихии, к счастью, нет, но ущерб серьёзный. Фото: стоп-кадр видео администрации Баксанского района

В зону подтопления попали 10 частных домов. Пострадавших среди жителей нет, но ущерб серьёзный: повреждены придомовые территории, приусадебные участки, два моста и дорожное покрытие.

Атажукино расположено в предгорной зоне республики. Рельеф здесь холмистый, высоты колеблются от 500 до 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка, массив Махогапс высотой около 1000 метров, расположена к востоку от села. Именно ее склоны, насыщенные водой после ливней, часто становятся источником селей.

В Баксанском районе КБР сель накрыл дома и дороги Видео: соцсети администрации Баксанского района

После проливных дождей вода смешалась с глиной и щебнем, превратившись в тягучую грязекаменную массу. Сель нёс камни, глину и обломки пород, оставляя на улицах и во дворах толстый слой грязи.

Во дворах работает тяжёлая техника – расчищают наносы грунта. Параллельно пожарная служба откачивает воду из помещений и выгребает нанесенную грязь.

Техника расчищает наносы грязи после схода селя в селе Атажукино в КБР Видео: соцсети администрации Баксанского района

«Ситуация сложная, но контролируемая. Дал поручение подключить всю необходимую технику и ресурсы», – сказал глава администрации Баксанского района Адиб Абрегов после объезда пострадавших домов.

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