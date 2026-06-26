«Бронежилет от джинов»: в Дагестане мужчине продали кожу животного с оккультными символами «для защиты» от злых духов

Под видом оберега дагестанцу продали кожу животного с запрещенными символами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Дагестана хотел купить оберег от злых духов, а получил кусок кожи с запрещенными символами. О таком случает рассказали местные борцы с оккультизмом. По их словам, местные бизнесмены обещали, что эта вещь будет работать как «бронежилет от джинов» для всей семьи. Все оказалось в точности наоборот.

«Бронежилет от джинов дали нашему пациенту и сказали: “После этого с тобой ничего не случится. Ни джин, ни шайтан, никто тебе не сможет навредить, потому что у тебя уже есть защита”», – рассказывает исламский лекарь.

Когда мужчина показал этот предмет специалистам, они пришли в ужас. На куске кожи животного была начерчена таблица с цифрами и изображены запрещенные колдовские символы.

Как объяснили знатоки, под видом оберега от болезней и несчастий человеку продали результат колдовского ритуала. По местным поверьям, такое не только не принесет пользу его владельцу, но и может навлечь беду на жителей дома.

Охота на ведьм на Северном Кавказе ведется активно. Так, в Чечне регулярно ловят мошенников, которые обещают своим клиентам здоровье, любовь или успех.

В руки борцов с магией попалась жительница станицы Ассиновской. В ее доме нашли игральные карты, вырезки из священного писания и другие атрибуты ведьмовства. А самой пугающей находкой стали вырезанные фотографии ее бывших невесток – которых у ведьмы, к слову, было семь.

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