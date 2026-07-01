Крест помог уточнить дату строительства церкви и сохранил имя священника, заложившего храм. Фото: администрация Ессентуков

Во время разбора завалов после июньского пожара в Свято-Никольском деревянном храме Ессентуков сделали неожиданную находку. В подклети под алтарем обнаружили деревянный закладной крест, который пролежал там более 160 лет. Именно он помог уточнить дату строительства церкви и сохранил имя священника, заложившего храм.

Находку сделали сотрудники Ессентукского историко-краеведческого музея вместе с настоятелем храма отцом Стефаном. На кресте сохранилась надпись, из которой следует, что строительство святыни началось 19 мая 1863 года (ранее датой закладки считался 1826 год). Кроме того, на нем указано имя священника – Димитрия Макарова Карагачева –, который благословил закладку храма.

«Во время расчистки Свято-Никольского храма после пожара в подклети под алтарем обнаружили деревянный закладной крест», – поделились в администрации Ессентуков.

Сейчас уникальная находка находится в Ессентукском историко-краеведческом музее. Фото: администрация Ессентуков

Сейчас уникальная находка находится в Ессентукском историко-краеведческом музее. Специалисты уже приступили к реставрации, чтобы сохранить древесину и надпись. После завершения работ крест станет частью музейной экспозиции, его смогут увидеть жители и гости города.

Особую ценность находке придает то, что крест пережил разрушительный пожар, который практически уничтожил деревянную церковь. Более полутора веков он оставался скрытым под алтарем. Для прихожан это стало символичным событием – храм оказался почти полностью утрачен, но предмет, с которого когда-то начиналась его история, уцелел.

Напомним, утром 11 июня Свято-Никольский храм загорелся. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. На месте работали почти полсотни сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал, но само здание выгорело практически полностью.

Трагедия тогда объединила весь город. Фото: администрация Ессентуков

Трагедия тогда объединила весь город. За тушением наблюдали сотни жителей, а уже на следующий день десятки добровольцев пришли помогать разбирать завалы.

Одним из самых запоминающихся помощников стал восьмилетний Коля Назлуханов. Вместе с дедушкой он несколько дней помогал расчищать территорию, носил доски, убирал мусор и работал рядом со взрослыми.

«Бабушка переживала, что он надышится гарью. А Коля ни в какую не соглашался оставаться дома. Помогал, чем мог. Гвозди по местам разбирал, носил доски – все, что было под силу, делал», – рассказала мама юного спасателя.

Несмотря на тяжелые повреждения, приход не прекратил свою жизнь. Фото: администрация Ессентуков

Несмотря на тяжелые повреждения, приход не прекратил свою жизнь. Уже на следующий день после пожара богослужение прошло прямо под открытым небом, а позже стало известно, что на территории планируют построить временную часовню, пока идет подготовка к восстановлению исторической церкви.

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