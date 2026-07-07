На реку туристы вышли 19 июня. Фото: предоставлено «КП»

В Карачаево-Черкесии больше трёх недель длятся поиски пропавшего топ-менеджера одной из столичных IT-компаний Дмитрия Русакова. Мужчине 52 года, он приехал в республику как турист и вместе со своим напарником Антоном Жилиным устроил сплав по горной реке Учкулан. Закончилась история трагично.

В КЧР поиски пропавшего топ-менеджера продолжаются третью неделю Видео: МЧС КЧР

Что случилось с Дмитрием Русаковым из Москвы в КЧР

На реку туристы вышли 19 июня. Погода в тот день была неспокойной – шёл дождь, дул сильный ветер. В какой-то момент катамаран, внутри которого находились мужчины, перевернулся. Антону каким-то образом удалось самостоятельно выплыть на берег, а вот Дмитрия сильное течение унесло под воду.

Важно, что они оба были без специальной экипировки, поэтому выплыть из бурного горного потока было слишком сложно. Вдобавок к этому температура воды не превышала четырёх градусов Цельсия.

Антон Жилин, кстати, организатор экстремальных марафонов. Он часто ходил в такие заплывы. Но на этот раз маршрут почему-то не был зарегистрирован, да и подготовка к путешествию оказалась не самой серьёзной. При себе у мужчин не было даже банального GPS-трекера. Хотя река Учкулан считается очень опасной, и ошибок, говорят бывалые путешественники, не прощает.

Как проходят поиски упавшего с катамарана туриста в Карачаево-Черкесии

Через сутки спасатели МЧС по КЧР и поисковый отряд «ЛизаАлерт» организовали масштабные поиски в этом районе. В первые дни было задействовано около 140 человек. Позже число волонтёров сократили и допустили только опытных аттестованных специалистов, умеющих работать на воде.

На сегодняшний день, 7 июля, группировка спасателей продолжает обследовать наиболее сложные участки рек Учкулан и Кубань. Специалисты осматривают острова, переливы и берега водоёмов:

Группировка спасателей продолжает обследовать наиболее сложные участки. Фото: МЧС Карачаево-Черкессии

«Накануне были обследованы русло и береговые линии реки Кубань от населённого пункта Эльбрусский до Орджоникидзевского протяжённостью 45 километров. В поисках также принимают участие специалисты Русгидро», – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Эта история вызывает у многих вопросы. Об отсутствии GPS-трекера и регистрации маршрута мы упоминали выше. Также настораживает, что за время поисков спасатели не нашли никаких намёков на пропавшего туриста: ни клочка одежды, ни фрагментов снаряжения, ни самого катамарана.

В СУ СКР по Карачаево-Черкесии начали доследственную проверку.

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