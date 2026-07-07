Суд вынес приговор очередному подельнику экс-главы ГИБДД Ставрополья

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Черкесский городской суд отправил в колонию строгого режима жителя Ставрополья, который входил в преступное сообщество «золотого гаишника» Алексея Сафонова. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.
По версии следствия, осуждённый вместе с другими участниками ОПГ получал взятки от водителей грузовиков за беспрепятственный проезд по территории региона.
Преступная схема действовала с 2013 по 2021 год. Инспекторы ГИБДД за деньги закрывали глаза на перегруз фур и прочие нарушения, а водителям выдавали специальные бумажные «пропуска», которые те помещали под лобовое стекло. За отказ платить перевозчикам грозили огромными штрафами.
Общая сумма взяток, полученная участниками преступного сообщества, превысила 2,8 млн рублей.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
Осуждённый подельник Сафонова своей вины не признал – участие в ОПГ любителя драгоценных унитазов он категорически отрицает. Но отказ от сотрудничества со следствием мужчине не помог – доказательств по делу оказалось достаточно. Его причастность к делу подтвердили показания свидетелей и улики.
По приговору суда помимо 15 лет колонии преступник должен выплатить государству 20 млн рублей, а после освобождения его ждёт ещё год ограничения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу – у защиты есть время на обжалование.
Напомним, это далеко не единственный подельник экс-главы ГИБДД Ставрополья, получивший срок. Всего по делу «транспортной мафии» проходило около 35 человек. Среди них – подчинённые Сафонова, предприниматели и даже его родственники.
В декабре 2023 года уголовное дело в отношении Сафонова и его сообщников направили в суд. Самому экс-полковнику в мае 2025 года Черкесский городской суд назначил 20 лет строгого режима и штраф 100 млн рублей. Его защита дошла до Верховного суда КЧР, но тот оставил приговор без изменений.
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