Суд вынес приговор очередному подельнику экс-главы ГИБДД Ставрополья

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы Фото: Наталья НЕВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Черкесский городской суд отправил в колонию строгого режима жителя Ставрополья, который входил в преступное сообщество «золотого гаишника» Алексея Сафонова. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

По версии следствия, осуждённый вместе с другими участниками ОПГ получал взятки от водителей грузовиков за беспрепятственный проезд по территории региона.

Преступная схема действовала с 2013 по 2021 год. Инспекторы ГИБДД за деньги закрывали глаза на перегруз фур и прочие нарушения, а водителям выдавали специальные бумажные «пропуска», которые те помещали под лобовое стекло. За отказ платить перевозчикам грозили огромными штрафами.

Общая сумма взяток, полученная участниками преступного сообщества, превысила 2,8 млн рублей.

Преступная схема действовала с 2013 по 2021 год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Осуждённый подельник Сафонова своей вины не признал – участие в ОПГ любителя драгоценных унитазов он категорически отрицает. Но отказ от сотрудничества со следствием мужчине не помог – доказательств по делу оказалось достаточно. Его причастность к делу подтвердили показания свидетелей и улики.

По приговору суда помимо 15 лет колонии преступник должен выплатить государству 20 млн рублей, а после освобождения его ждёт ещё год ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу – у защиты есть время на обжалование.

Напомним, это далеко не единственный подельник экс-главы ГИБДД Ставрополья, получивший срок. Всего по делу «транспортной мафии» проходило около 35 человек. Среди них – подчинённые Сафонова, предприниматели и даже его родственники.

В декабре 2023 года уголовное дело в отношении Сафонова и его сообщников направили в суд. Самому экс-полковнику в мае 2025 года Черкесский городской суд назначил 20 лет строгого режима и штраф 100 млн рублей. Его защита дошла до Верховного суда КЧР, но тот оставил приговор без изменений.

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