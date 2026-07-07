На Эльбрусе завершился самый продолжительный сезон: что теперь разрешено делать на высочайшей вершине Европы

Отличительная черта Эльбруса – две вершины, разница по высоте между которыми составляет 21 метр. Фото: Фото: Елена БУКИЯ/Global Look Press

Горнолыжный сезон 2025/2026 на Эльбрусе официально завершился. На высочайшей вершине России и Европы (5642 м) прекратилась подготовка трасс и продажа ски-пассов для катания.

В администрации курорта сообщили, что стартовавший 1 ноября прошлого года 56-й сезон стал самым длинным в истории – 247 дней, что на 23 дня дольше предыдущего.

За это время на Эльбрусе побывали почти полмиллиона человек. Именно катающихся туристов стало почти на 10% больше. 23 км трасс опробовали 222 тысячи человек. И это с учетом непогоды, из-за которой канатные дороги останавливали в пиковые даты (на новогодние каникулы и февральские праздники) чаще обычного.

Общая протяженность трасс на Эльбрусе – 23 км Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На рост числа горнолыжников и сноубордистов повлияло открытие новой зоны в восточном секторе на высоте 3300–3500 метров с шестью трассами общей протяженностью чуть больше 5 км, а также запуск вечернего катания на трассе Кругозор – Азау.

Чем же теперь заняться на Эльбрусе? В штатном режиме продолжают работать канатные дороги: гости могут подняться на 3847 метров над уровнем моря до станции Гарабаши. Любителей пеших прогулок ждут порядка 65 км экотроп.

Продолжается и альпинистский сезон. Туристам, планирующим восхождение на Эльбрус, стоит помнить о серьезном ужесточении правил работы гидов. Каждый из них обязан иметь при себе идентификационную карточку с указанием категории сложности и видов разрешенных маршрутов, а также QR-код для проверки. Туристам настоятельно рекомендуют не смотреть на «хорошую фамилию и красоту мальчика», а сверять данные с официальным реестром Минэкономразвития России.

КСТАТИ

В ближайшее время на Эльбрусе планируют открыть 8 новых горнолыжных трасс на 12 км. Среди них появятся как детские маршруты, так и «чёрные» для настоящих экстремалов.