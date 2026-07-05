Кто виноват и что делать: инструкция при затоплении подвалов и зарастании дворов травой

Прежде, чем убирать воду, надо понять причину затопления. Фото: sophiecat/Shutterstock/Fotodom

Ливни принесли на Ставрополье немало проблем. Серьезно досталось Кисловодску: засор в центральном канализационном коллекторе привел к подтоплению 10 домов и отключению воды на 17 улицах, включая 11 санаториев. Аварию устранили, но вопрос остался открытым: кто вообще должен отвечать за подобные последствия и в какие сроки? В эфире радио «Комсомольская правда – Ставрополь» (105.7 FM) разобрали эту тему с начальником ставропольской Госжилинспекции Артемом Осинним, а также поговорили о поддержании порядка во дворах, пользе общедомовых чатов и необходимости отключения горячей воды летом.

Затопило подвал: с чего начать?

Первое, что необходимо сделать – выяснить, где именно произошла авария. От этого зависит, кто несет ответственность. Не нужно просто хвататься за ведра и откачивать воду, надо понять причину ее появление. Если виноват засор наружных канализационных сетей, то вопрос к администрации, местному или краевому водоканалу.

Артем Осинний объяснил:

«Управляющая компания должна документально зафиксировать факт затопления. В акте указывается причина и сторона, по чьей вине возникла ситуация. Только после этого можно устранять последствия: осушить подвал, провести дезинфекцию и уже тогда обращаться с претензией».

С частным сектором все проще и одновременно сложнее. Если затопило частный дом, собственник сначала ликвидирует последствия за свой счет, а затем пытается взыскать ущерб с виновника:

Кто должен стричь газоны и убирать дворы?

Лето – время не только отпусков, но и бурного роста травы. Управляющие компании обязаны следить за придомовыми территориями: убирать, косить газоны, подстригать кустарники и содержать в порядке малые архитектурные формы – лавочки, урны, детские площадки.

Но есть нюанс. В договоре управления должны быть четко прописаны три параметра: вид работ, объем и периодичность. Без этого доказать, что услуга оказана некачественно, практически невозможно:

«Настоятельно рекомендую жителям при заключении договора указывать конкретное время выполнения работ. Например, уборка с 7 до 9 утра. Если в это время двор не убрали, можно составлять акт и требовать перерасчета».

А что делать, если газонокосильщики решили поработать в 5 утра? Здесь все просто: в Ставропольском крае действует закон о тишине. Шумные работы запрещены с 22:00 до 7:00 и в «тихий час» с 13:00 до 14:00. На нарушителей можно спокойно пожаловаться.

Плановое отключение воды: почему это необходимо

Ежегодные двухнедельные отключения горячей воды— это не прихоть коммунальщиков, а необходимость. Котельные используют для отопления и приготовления горячей воды, и за лето их нужно подготовить к зиме: проверить автоматику, промыть системы, заменить аварийные участки:

«Управляющая компания в это время тоже не сидит без дела. Она проводит ревизию внутреннего оборудования, проверяет запорную арматуру».

По закону уведомлять жильцов должны за 10 дней, но на практике графики появляются уже в апреле. Их можно найти в ГИС ЖКХ, на Госуслугах, на информационных стендах, а иногда даже на платежных квитанциях.

Инструмент для контроля

В Ставропольском крае уже создано 5750 общедомовых чатов в мессенджерах. Это не просто место для общения с соседями и отправки открыток, а важный инструмент контроля:

«Заходя в чат, мы понимаем, в каком состоянии находится наш дом и насколько быстро управляющая компания реагирует на заявки. Это возможность оценить работу УК, не выходя из дома».

И хотя с 1 сентября управляющие компании будут нести ответственность за игнорирование вопросов в чатах, эксперт предостерегает: не все вопросы требуют официального ответа в 30-дневный срок. Если человек спрашивает, почему отключили воду, ответ должен прийти в течение получаса. Для этого в компаниях должны быть диспетчеры или даже чат-боты, способные фильтровать запросы.

Кстати, управляющая компания не сможет в одностороннем порядке поднять тарифы из-за работы в чатах. Любое повышение платы должно быть обосновано и утверждено на общем собрании собственников.