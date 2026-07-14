Мелководье на 100 метров вдаль: мать пропавшей Анны Цомартовой опровергла версию о несчастном случае

Больше двух лет прошло со дня загадочного исчезновения Ани Цомартовой в Дагестане. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Мать пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой опровергла версию исчезновения из-за несчастного случая. Загадочная история 22-летней студентки ростовского вуза с побережья Каспийского моря началась 10 февраля 2024 года. До сих пор сотни людей, следователи и семья девушки не могут найти ответ на вопрос: что произошло во время прогулки девушки по пирсу?

Существует несколько версий событий того вечера. Среди них выделяют пять основных: побег, несчастный случай, суицид, убийство и похищение. Причем версию с суицидом специалисты отмели в первые несколько месяцев: психоэмоциональное состояние девушки этого не предполагало.

Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой оспорила версию несчастного случая Видео: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Недавно мать пропавшей девушки опровергла и версию с несчастным случаем. На первый взгляд может показаться, что это самая рабочая гипотеза: вечер, морское побережье, каменистый пляж, на котором легко оступиться. Но Диана Цомартова уверена: чтобы утонуть на этом пляже, нужно сильно постараться.

«В этом году вода Каспийского моря местами захватила метр-полтора берега. Как говорили спасатели, с такой глубиной надо было сесть и не вставать, чтобы умудриться утонуть. Сейчас видно, что мелководье именно на этом участке – 100 метров от берега в сторону моря», – объясняет Диана.

Наиболее вероятными мать пропавшей девушки считает версии, в которых Анна жива, но по каким-то причинам не может выйти на связь с родителями. Например, скрывается в странах Ближнего Востока. Или оказалась завербована «некими силами», которые устроили трансфер прямо с берега Каспийского моря.

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