«Навещаю свою Голгофу»: мать Ани Цомартовой встретила день рождения на берегу Каспия, где пропала дочь

Второй год по всему миру продолжаются поиски пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Праздники в семье Дианы отмечаются пышно, как и во многих других осетинских семьях. День рождения мог бы стать днем, когда все родственники собрались бы за большим столом, а тостам и поздравлениям не было бы конца. Но в этом году она отмечала его в одиночестве на берегу моря в Дагестане.

В разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Диана Цомартова рассказала, как она вернулась на место, откуда более двух лет назад бесследно исчезла ее дочь. Женщина искала ответы на вопрос: что произошло в тот день?

«Навещаю свою Голгофу»

Анна Цомартова – ростовская студентка, которая исчезла с побережья Каспийского моря в феврале 2024 года. Следователи до сих пор не могут установить, что произошло в тот день и куда пропала курсант МВД. Родители девушки не прекращают привлекать внимание к поискам, распространяют листовки по миру и стараются помочь расследованию всем, чем только могут.

И регулярные поездки Дианы в Дагестан – один из способов помочь расследованию:

«Вчера опять находилась на пути следования Анны в Дагестане. Я так делаю. Навещаю свою Голгофу. Пытаюсь, рассматривая, найти или почувствовать хоть какие-то ответы».

Диана Цомартова регулярно проходит маршрут, с которого пропала Диана. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Обращение к Бастрыкину

После пропажи Анны следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Оно находится в ведении главного управления Следкома России. Родители признают: расследованием занимаются профессионалы.

Несмотря на это, у них есть много претензий и нераскрытых вопросов. Поэтому мать пропавшей девушки просит помощи главы СК Александра Бастрыкина:

«Я прошу направить следователя для проведения повторных допросов сотрудников ФСБ, которые в день пропажи Анны находились на смене в ведомственном санатории. При этом я хочу лично присутствовать на повторных допросах и иметь возможность задавать им вопросы»

Кроме того, считает Диана Цомартова, в ходе расследования было неправильно установлено место пропажи – мол, формулировка слишком расплывчатая и не указывает на конкретную точку.

Мать пропавшей девушки утверждает, что находилась на побережье, откуда пропала Анна и может указать место откуда, по ее мнению, исчезла девушка.

Ранее родители уже указывали на ряд несостыковок в деле – в том числе в вопросе установления места исчезновения их дочери. При этом родители точно уверены, что их ребенок находится на территории стран Ближнего Востока. Одно из самых весомых доказательств – фотография из дубайского метро, на котором, по данным экспертизы, изображена девушка один в один похожая на Анну Цомартову.

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