Опубликованы отрывки материалов дела: мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой забила тревогу из-за неточностей в расследовании

Мать Анны опубликовала цитату из материалов уголовного дела. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой потребовала конкретики в деле об исчезновении ее дочери. Более двух лет назад, в феврале 2024 года, завели уголовное дело по статье «Убийство» – обычная практика в таких случаях. С тех пор следователи бьются над решением вопроса: куда могла исчезнуть 22-летняя студентка ростовского вуза с побережья Каспийского моря. Но родители усмотрели недочет в материалах уголовного дела. И они считают, что это серьезно стопорит расследование.

В предложенном матерью пропавшей студентки Дианой Цомартовой отрывке материалов уголовного дела говорится, что она пропала с берега моря недалеко от ведомственного санатория, но конкретного места никто не называет:

«В 17 часов 9 минут того же дня [11 февраля 2024 года] Цомартова А. Н. направлялась вдоль береговой линии вдоль Каспийского моря в сторону города Махачкалы, зашла на участок береговой линии прилегающей к санаторию и пропала без вести».

Женщину возмущает: как можно искать человека, за два года не установив место, откуда он исчез. Диана утверждает, что в такой ситуации нужно установить точку пропажи с точностью до миллиметров. Только тогда, считает она, можно было бы найти, к примеру, гильзу – или строить примерный дальнейший маршрут.

«Это абзац из фабулы, в котором просто обними и плачь по содержанию. А возбуждение уголовного дела всего состоит из пары абзацев детализации, остальное все по накатанной. О каком расследовании может быть речь, если за два года место преступления не установлено?» – возмущается мать пропавшей.

Анна Цомартова исчезла 10 февраля после соревнований по тайскому боксу. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Ранее мать пропавшей девушки утверждала, что она точно уверена в том, что ее дочь находилась в странах Ближнего Востока. Речь идет о фотографии подозрительно похожей на Анну незнакомки из метро в Дубае. Диана Цомартова уверяет: кроме подтверждения сходства от типажной экспертизы, у нее есть точное подтверждение, что на кадре изображена ее дочь.

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