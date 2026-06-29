«Случайностей намного больше»: отец пропавшей Анны Цомартовой назвал главные нестыковки в деле о пропаже дочери

Девушку разыскивают уже больше двух лет – с февраля 2024 года. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Отец пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой перечислил череду странных «случайностей», случившихся в день ее исчезновения с берега Каспийского моря. Девушку разыскивают уже больше двух лет – с февраля 2024 года. И чем дольше длятся поиски, тем больше вопросов у родителей ростовской спортсменки вызывает тот роковой день.

Первая «случайность» произошла задолго до поездки в Дагестан. Как оказалось, Анна вообще не должна была ехать на эти соревнования. По словам Николая Цомартова, девушке попросту не с кем было бороться. Но буквально в день отъезда команды у спортсменки неожиданно появился соперник.

Дальше вопросы у семьи пропавшей вызывает ее прогулка по набережной после проигрыша. На нее Анна отправилась без телефона. Также отца возмущает, что путь предполагаемого следования девушки буквально напичкан камерами видеонаблюдения, но в конечном итоге ни одной записи не сохранилось. А одна из камер, которая снимала подход к мысу, где стояла спортсменка, выключилась сама около часа дня и включилась только к 9 часам вечера.

Как так вышло и почему – вопрос, который больше остальных вызывает сомнения у семьи ростовчанки.

Были в этой истории и свидетели, которые в конечном итоге никак не помогли следствию. Первый – парень, отдыхавший на берегу с друзьями: вместо общения с товарищами он начал снимать на видео проходящую мимо Анну – причем намного раньше, чем та промочила кроссовки, – и сразу выложил ролик в интернет:

«Случайно у этого парня "богатая" биография, если вы понимаете, о чем речь», – рассказывает Николай Цомартов.

Чем дольше длятся поиски, тем больше вопросов у родителей Анны вызывает тот роковой день. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Второй – отдыхающий в красной куртке. По словам Николая, когда Аня зашла на территорию санатория, этот мужчина ее увидел и после сообщил об этом следователям. Примечательно, что за два дня до этого спортсменка прогуливалась по набережной и на запись ее телефона попал случайный прохожий – и тоже в красной куртке.

Добавляет вопросов и история с еще одним очевидцем – земляком из Осетии, который в тот вечер находился на территории санатория. В телефонных книгах он значится как «Москва ФСБ». По словам Николая, они созванивались с мужчиной, и тот объяснил, что просто припарковал машину и ушел, а на следующий день вообще уехал из Дагестана на целый месяц. При этом он утверждает, что никто не брал с его машины смывы ДНК, но в материалах уголовного дела соответствующий протокол есть – возможно, он просто не помнит этой процедуры.

После пропажи Анны появились и слухи. Кто-то стал рассказывать, будто она в неадекватном состоянии пыталась вызвать такси во Владикавказ. Следствие проверило эту информацию, и выяснилось, что это – неправда, а ложь пустил знакомый одного из работников санатория.

«Это только небольшое перечисление "случайностей" в нашем деле. На самом деле их намного, намного больше, – добавляет Николай.

Ранее мать Анны Диана требовала конкретики в деле об исчезновении ее дочери. Еще в феврале 2024 года следователи завели уголовное дело по статье «Убийство» и начали расследование, но родители усмотрели недочеты в материалах и считают, что это серьезно стопорит разбирательство.

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