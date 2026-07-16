В Северной Осетии отгремело роскошное торжество – свадьба телеведущей Иды Галич. Фото: соцсети Иды Галич

В Северной Осетии отгремело роскошное торжество – свадьба телеведущей Иды Галич и московского бизнесмена Олега Ледвича. Несмотря на уйму проблем, возникших при подготовке – от жалоб местных жителей до проверки минприроды, – в границах «Урочища Джимара» сотни знаменитых гостей всё же смогли наблюдать зарождение новой семьи. По окончании церемонии пара убрала все декорации, но оставила одно огромное деревянное сердце.

«Возле озера осталось моё сердце. Деревянное сердце, рядом с которым сейчас фотографируются приезжающие. Получается, Ида Галич оставила своё сердце в Осетии», – написала Ида в своих социальных сетях.

Предугадывая вопросы пользователей, блогер уточнила: если кому-то эта идея не понравится, люди начнут жаловаться или просить снести инсталляцию, рабочие сердце уберут.

Свадьба состоялась 10 июля. Фото: соцсети Иды Галич

Пока этого не случилось, каждый желающий может оставить на сердце ленточку и загадать желание:

«Если эта мечта о любви, обязательно скажите: “Моё сердце открыто для любви. Я готова к близости”», – посоветовала Ида.

Кстати, помимо деревянной инсталляции, после свадьбы остались действительно полезные вещи. Рабочие не стали сносить построенные специально к торжеству мостики. И теперь туристы могут спокойно передвигаться по сложной местности Мидаграбинских водопадов.

Также команда Иды убрала мусор, который скопился на территории не только из-за подготовки к торжеству, но и оставленный приезжими ранее.

Команда Иды убрала мусор, который скопился на территории. Фото: соцсети Иды Галич

Напомним, свадьба Иды и Олега состоялась 10 июля. Северную Осетию молодожёны выбрали не случайно – здесь родилась и выросла мама телеведущей Зарина Галич.

Молодожёны переживали, что свадьба сорвется – погода в те дни была неспокойной. С неба то и дело срывались ливни с грозой и сильным ветром. Но в день торжества солнце всё же выглянуло, и красивая картинка с молодожёнами и танцорами на фоне гор получилась.

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