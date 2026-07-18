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Происшествия18 июля 2026 8:49

Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллеза: число пострадавших выросло до 80

СКР возбудил уголовное дело после отравления 80 человек на Ставрополье
Данил ЮРКОВ
Число пострадавших выросло до 80 на Ставрополье, СКР возбудил уголовное дело

Число пострадавших выросло до 80 на Ставрополье, СКР возбудил уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны предварительные причины массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. По данным Следственного комитета, 80 человек могли пострадать из-за возбудителя сальмонеллеза.

Среди симптомов, которые ощутили посетители гостиничного комплекса, – сильная температура до 40 градусов, тошнота, рвота, диарея. Изначально было точно известно о девяти пострадавших. Но ближе к обеду появились данные сразу о 80 (!) отравившихся.

«В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерым обратившимся потребовалась госпитализация. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Виновным грозит штраф до 700 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники СК и Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиницы и изъяли образцы. По ним они поймут, что произошло на самом деле. Предварительной причиной массового отравления назвали возбудитель сальмонеллеза, который нашли в продуктах. Еда прошла через кулинарную обработку и попала на стол к постояльцам.

Специалисты назначили экспертизы и будут устанавливать источник заражения и механизм передачи возбудителя. Работы комплекса приостановлена до конца всех разбирательств.

Напомним, что тревожные сообщения об отравлении начали поступать с начала недели. Сначала их было несколько, а потом они стали накапливаться. По итогу сами владельцы гостиницы заметили проблему и заявили о временном закрытии. Когда информация о ЧП появилась в сети, к делу подключились прокуратура и СК.

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