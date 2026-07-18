Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за возбудителя сальмонеллеза: число пострадавших выросло до 80

Число пострадавших выросло до 80 на Ставрополье, СКР возбудил уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны предварительные причины массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. По данным Следственного комитета, 80 человек могли пострадать из-за возбудителя сальмонеллеза.

Среди симптомов, которые ощутили посетители гостиничного комплекса, – сильная температура до 40 градусов, тошнота, рвота, диарея. Изначально было точно известно о девяти пострадавших. Но ближе к обеду появились данные сразу о 80 (!) отравившихся.

«В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерым обратившимся потребовалась госпитализация. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Виновным грозит штраф до 700 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники СК и Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиницы и изъяли образцы. По ним они поймут, что произошло на самом деле. Предварительной причиной массового отравления назвали возбудитель сальмонеллеза, который нашли в продуктах. Еда прошла через кулинарную обработку и попала на стол к постояльцам.

Специалисты назначили экспертизы и будут устанавливать источник заражения и механизм передачи возбудителя. Работы комплекса приостановлена до конца всех разбирательств.

Напомним, что тревожные сообщения об отравлении начали поступать с начала недели. Сначала их было несколько, а потом они стали накапливаться. По итогу сами владельцы гостиницы заметили проблему и заявили о временном закрытии. Когда информация о ЧП появилась в сети, к делу подключились прокуратура и СК.

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