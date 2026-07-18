40 человек могли отравиться в отеле на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Посещение базы отдыха на Волчьих Воротах, что в Новоселицком округе Ставрополья, обернулось для 40 человек тяжелым отравлением и кишечной инфекцией. В причинах ЧП разбираются следователи и прокуроры. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, что известно о ситуации на 18 июля.

Что произошло на базе отдыха на Волчьих Воротах

Тревожные сообщения об отравлении на базе отдыха появились еще в начале недели. Сначала они были единичные, но их становилось все больше. Как рассказывает одна посетительница, ей с семьей стало плохо в понедельник.

«Отдыхали там в прошлое воскресенье, я мама и сын и уже в понедельник нас всех так прихватило что лучше б дома сидели, мы до сих пор умираем», – цитирует kp.ru отдыхающую.

Посетители рассказывают о сильной температуре до 40 градусов, рвоте, диарее. Некоторых, негодуют постояльцы, пришлось госпитализировать в больницу.

Несколько дней назад (почти сразу после массового отравления) на сайте базы отдыха появилась информация о происшествии. Гостиничный комплекс временно закрыли, гостей принимать перестали, чтобы избежать новых случаев заболевания. На месте началась проверка, к которой подключились профильные ведомства.

Посетители жалуются на температуру, рвоту и диарею Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий владельцев отеля, где отравились люди

«С момента поступления первых обращений мы незамедлительно приняли все необходимые меры: были вызваны медицинские специалисты, уведомлены уполномоченные надзорные органы, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего. Комплекс проходит дополнительные мероприятия по санитарной обработке и проверке», – написала компания.

Как только информация об отравлении распространилась по социальным сетям, о проверках сообщили в прокуратуре и Следственном комитете. Оба ведомства внимательно следят за оказанием медицинской помощи всем пострадавшим.

«Прокуратура Новоселицкого района проводит по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Тем временем следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

«Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле у руководства регионального следственного управления», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сколько человек отравилось на базе отдыха в Ставропольском крае

Вечером 17 июля в СМИ появилась информация о 40 отравившихся. Источник «КП-Северный Кавказ» информацию об этом подтвердил. Но уточнил, что в настоящее время есть данные о девяти.

Среди них один подросток 17 лет, которому накануне исполнилось 18. Врачи поставили им всем один диагноз – кишечная инфекция. Точная информация уточняется правоохранительными органами.

Обновлено: количество пострадавших выросло до 80 человек. В их числе 21 несовершеннолетний. Шестерым понадобилась госпитализация. Предварительно, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза.

«Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр пищеблока гостиничного комплекса, в ходе которого изъяты образцы. Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена», – добавили в СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пртихватило так, что до сих пор умираем": Последние новости о массовом отравлении в гостиничном комплексе на Ставрополье

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru