Ищут очаг инфекции: после отравления 97 человек на ставропольской базе проверят производителя окорочков

Сейчас работа гостиничного комплекса приостановлена. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по СК.

Количество пострадавших от отравления на базе отдыха Ставрополья выросло до 97 человек. Такие данные сообщили вечером в понедельник в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Напомним, тревожные сообщения об отравлении на базе отдыха появились еще в начале прошлой недели. Сначала они были единичные, но их становилось все больше. Все произошло недалеко от водохранилища Волчьи Ворота около села Новоселицкого в Новоселицком округе.

Следователи расследуют дело о массовом отравлении на Ставрополье Видео: СКР

Посетителей накрыла температура до 40 градусов, рвота и сильная диарея. Сначала было известно о 40 пострадавших, потом число отравившихся перевалило за цифру 80. Часть людей попали в больницы. На данный момент известно, что пострадавших почти сто человек.

«В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратились 84 человека, отдыхавших на базе, а также 13 работников комплекса. Им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный"», – говорится в сообщении следователей СКР.

Девять человек еще остаются в больнице, из которых трое – несовершеннолетние. Семь госпитализированных врачи уже выписали в связи с улучшением самочувствия, двое продолжают стационарное лечение.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Предварительное расследование показало, что причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в смыве с инвентаря пищеблока, а также в пробах готовых блюд и в замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов в Невинномысске на Ставрополье.

«Это обычные окорочка. Бедро, части тушек с хребтом замороженные. Производителя, конечно, проверять будут. Может быть, даже уголовное дело передадут в Невинномысск. Но это пока точно сказать нельзя», – рассказал «КП на Северном Кавказе» источник, близкий к расследованию.

Следователи по окончании лабораторных исследований будут устанавливать очаг распространения инфекции. Сейчас работа гостиничного комплекса приостановлена. В нем провели дезинфекцию открытых и закрытых территорий.

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