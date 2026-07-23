«Моя цель – контроль на людьми»: Кирилл «Руки-базуки» готовится к финальным операциям и мечтает о власти

«Руки-базуки» из Пятигорска мечтает о власти над людьми. Фото: стоп-кадр видео Кирилла Терешина

Почти 10 лет назад Кирилл Терешин из Пятигорска получил печальную славу. Он закачал в свои руки по несколько килограммов вазелина. Тогда молодому парню казалось, что это сделает его похожим на бодибилдеров – но не тут-то было. Химия в мышцах создала неестественные формы, вся Россия узнала его как «Руки-базуки».

Удаление отравляющего вещества начали только в 2025 году. В два этапа Кириллу провели опаснейшие операции. Смелые хирурги вырезали вещество из внешнего и внутреннего пучков мышц на правой руке. По его словам, осталось только сделать последнюю, «контрольную» операцию на одной руке и еще три – на другой, чтобы довести тело до человеческого вида.

«Годик прошел, все полностью срослось. В руке у меня объем был 56, сейчас 42. Нужно ее довести до 37 см – вырезать примерно пять см, – легко рассуждает Кирилл, также буднично добавляя, – если получится, вырежем и вторую».

Удалить вазелин из тела блогера можно только с руками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но смертельно опасные операции никогда особо не пугали интернет-фрика. Он крайне уверен в своих силах и продолжает «радовать» зрителей анонсами своих смелых планов. После удаления вазелина из рук Руки-базуки планирует заняться чем-то очень масштабным:

«Моя цель – это контроль над людьми. Чтобы я знал, что каждый второй человек делает, чтобы он меня слушался. Так скажем, власть над народом», – смело заявляет «Базуки».

Какими путями человек, который додумался закачать в бицепс вазелин, собирается добиваться власти, представить трудно. Возможно, речь идет о давних потугах Терешина пойти в большую политику – искренне уверенный в своих управленческих способностях, он заявлял, что может стать отличным кандидатом в президенты.

«Патриотизма» у Кирилла действительно не занимать. Чего стоит только эфир, на котором он решил показать всю свою любовь к родине после стрима с эскортницами. Тогда ему грозили 13 лет колонии и штраф в 5 млн рублей за сомнительные слова о запрещенных веществах и отмывании денег. Исправить ситуацию Терешин попытался в своем стиле, неловко исполнив гимн государства на камеру. И хотя общественники требовали наказания для «Базук», тот отделался только испугом и кошмарной трансляцией в интернете.

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