Рэпер Мияги и актер Джеки Чан встретились в Казахстане Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Две легенды!» Среди нескольких тысяч комментариев под последними публикациями популярного осетинского рэпера Miyagi (Азамата Кудзаева) этот – самый популярный. Певец даже не стал делать никакие подписи, он просто выложил серию совместных снимков с Джеки Чаном. Встреча произошла в Актау.

В свои 72 легендарный актер и режиссер по-прежнему полон сил. За свою впечатляющую карьеру, которая длится уже более 60 лет, он снялся примерно в 150 картинах. В Казахстан Джеки Чан прилетел на съемки очередного фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум». Выход в мировой прокат запланирован на начало 2027 года.

Мияги пригласили выступить на вечеринке, посвященной началу съемок нового фильма Джеки Чана Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Miyagi же стал одним из гостей закрытой вечеринки, посвященной началу кинопроизводства. Кстати, свой псевдоним он взял в честь главного героя культовой спортивной драмы «Парень-каратист» (1984), мудрого мастера боевых искусств мистера Мияги. До 2013 года Азамат выступал под именем Shau.

Больше, чем сам факт встречи двух звезд, их поклонников поразило, что Джеки Чан танцевал под хит «I Got Love» (клип на нее стал самым популярным музыкальным видео российского YouTube с количеством просмотров свыше 1 млрд) и уверенно подпевал. Запись с этим моментом выложил на своей страничке отец Мияги, всемирно известный хирург Казбек Кудзаев.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...Джеки Чан дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса: за наибольшее число выполненных без дублера опасных трюков в карьере и самое большое количество упоминаний в титрах одного фильма. В третьей части «Доспехов Бога» он фигурировал как актер, каскадер, постановщик, режиссер, продюсер, сценарист, композитор и др.;

...у актера нет практически ни одной целой кости, количество его переломов превышает 3000;

...настойчивость Джеки Чана не знает границ: на съемку сложной сцены в фильме «Лорд Дракон» (1982) у него ушло 2900 дублей и около 40 дней работы.

Джеки Чан станцевал под хит Мияги Видео: соцсети

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