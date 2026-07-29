Подача воды временно прекратится по сотням улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Ставрополькрайводоканал» сообщил, что на водоводе Эшкаконского гидроузла на территории Карачаево-Черкесии 30 июля в 8 утра начнутся планово-предупредительные ремонтные работы, а в Кисловодске на подающем водоводе по улице Победы – аварийно-восстановительные. До их завершения частично снизится давление, из-за чего временно без воды останутся несколько тысяч абонентов на территории Кавминвод. «КП-Северный Кавказ» публикует полный список улиц, попадающих в зону ограничения.

Отключение воды в Кисловодске 30 июля 2026 года

С 8:00 до 20:00 воды не будет:

– в поселке Белореческий;

– по улицам 8 Марта, Умара Алиева, Аджарская, Анджиевского, Артиллерийская, Белинского, Белорусская, Белореченская, Боргустанская, Вашкевича, Веселая, Войкова, Восточная, Гайдара, Героев Медиков (№50-54), Главная, Гоголя, Грозненская, Андрея Губина (№32-56), Дальневосточная, Дводненко, Декабристов, Делегатская, Дзержинского, Добролюбова, Долгорукого, Ессентукская, Железнодорожная, Жмакина, Западная, Зеленая, Калинина, Кирова, Кисловодская, Коммунальная, Короткая, Котовского, Красивая, Красногвардейская, Кремушинская, Крепостная, Ленинградская, Марцинкевича, Матросова, Маяковского, Меньжинского, Минеральная, Набережная, Нижне-Пограничная, Октябрьская, Окопная, Орджоникидзе, Орлиная, Осипенко, Пешеходная, Победы, Подкумская, Полтавская, Пятигорская, Революции, Редутная, Романенко, Садово-Виноградная, Свердлова, Седова, Седлогорская, Станичная, Стародубовская, Терская, Тимирязева, Толстого, Узбекистанская, Украинская, Фоменко, Хасановская, Целинная, Чайковского, Челюскинцев, Школьная, Шмидта, Щербакова, Щорса, Энгельса.

– в переулках Дачный, Зашкольный, Зеркальный, Казачий, Конечный, Краснофлотский, Крымский, Мартовский, Ракитной горы, Седлогорский, Сенной, Транспортный, Школьный.

Подвоз воды автоцистернами организует Предгорный «Межкрайводоканал» по телефону: (87937) 6-21-10.

Отключение воды в Ессентуках 30 июля 2026 года

Запастись водой следует жителям:

– поселка Белый Уголь,

– микрорайона «Веселый»,

– переулка Ясный;

– улиц Белоугольная, Дачная, Набережная, Ручейная, Северная, Школьная, Шоссейная, Южная.

Воды не будет также в детском садике «Солнышко», школе №12 и котельной №23.

Заказать подвоз воды автоцистерной можно по телефону диспетчерской службы: (87934) 6-06-26, 6-56-79.

Отключение воды в Предгорном округе 30 июля 2026 года

Временно потерпеть неудобства придется жителям поселков Нежинский, Подкумок, Урожайный, Чкалова и юго-западного района станицы Ессентукской (улицы 6-ти Коммунаров Абрикосовая, Баррикадная, Бригада 1, Бригадная, Буденного, Водопьянова, Восточная, Высокая, Гагарина, Дружбы, Дубовая, Жемчужная, Западная, имени Александра Ищенко, Кавказская, Королева, Курганная, Ляпидевского, Майская, Маяковская, Механизаторов, Мичурина, имени Николая Овчинникова, имени Алексея Палатиди, Погодина, Подкумская, Прибрежная, Радужная, Ручейная, имени Евдокима Симонова, Степная, Строителей, Химическая, Цалкинская, Этокская, Юцкая, Ясная; переулки Горный, Солнечный, Озерный, Южный, Юцкий).

Телефоны для заказа воды: (87961) 5-39-73, 5-19-29.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Кисловодске Старое озеро стало первым сертифицированным пляжем Ставропольского края. Ему присвоили первую категорию и выдали действующий три года специальный документ, подтверждающий, что объект отвечает всем требованиям безопасности, благоустройства и качества инфраструктуры.