Группа расстреляла автомобиль с четырьмя людьми у ресторана. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

То, что произошло в тот вечер у входа в ресторан, больше напоминало съемки боевика, чем реальную жизнь. Группа мужчин на четырёх автомобилях подъехала к заведению, когда оттуда выходила компания. Они открыли шквальный огонь, и, убив водителя, скрылись. Некоторых участников ищут по сей день – они скрываются за границей. А один из них ждет своего приговора.

В преддверии профессионального праздника старший следователь по особо важным делам СУ СКР по Ставропольскому краю Тимур Шидаков рассказал «КП-Северный Кавказ» о деталях расследования.

Убили не того

Дело было весной 2023 года. По версии следствия, 12 человек подъехали к итальянскому ресторану на юго-западе Ставрополя. В голове план убийства, в руках – автоматы.

«Они действовали организованно: приехали с оружием, каждый был вооружен. Созваниваясь, они приехали в одно время к запланированному месту. В целом, они собирались убить одного человека, но убили его охранника», – рассказывает Тимур Шидаков, старший следователь по особо важным делам.

Следственные действия после перестрелки в Ставрополе Видео: СУ СКР по СК

Целью стал бизнесмен из их родной республики -- Карачаево-Черкесии. С нападавшими его связывали давний земельный конфликт. Когда-то они были партнерами по бизнесу, в ходе ведения которого у них появились спорные земли в курортном районе.

Нападавшие выпустили в автомобиль более 60 патронов, но в цель попал только один. По несчастной случайности пуля задела телохранителя бизнесмена. Остальные три человека, сидевшие в машине, успели скрыться.

«Погибший был на переднем сиденье. Пуля прошла касательно, но задела вену, и он умер от кровопотери», — объясняет следователь.

Звонок беременной жене

Изрешетив капот автомобиля, нападавшие попытались скрыться. Как позже выяснят следователи, у них был четкий план побега, который разрушили мелкие недочеты. Так, на одном из автомобилей пробило колесо.

Находившиеся в машине бандиты бросили ее и остановили такси. Как рассказывает следователь, пригрозив водителю оружием, они потребовали отвезти себя в Краснодар.

Проследить этот путь удалось не только по словам таксиста. Одного из фигурантов сдала собственная сентиментальность. Во время побега он позвонил беременной жене, чтобы объяснить, почему пропадает. Говорил, мол: «Меня подставили, уезжаю в Москву».

«Благодаря этому звонку следователи смогли установить местоположение фигуранта с помощью биллинговой системы. Еще по камерам отследили, что дальше они пересели на другой автомобиль и уехали в Москву. Там у них были знакомые, которые снимали для них жилье и финансово помогали. В отношении тех, кто их укрывал, тоже возбуждены уголовные дела», — говорит Шидаков.

Кто-то из фигурантов сбежал за границу, кто-то – скрылся в родной республике. Один из участников нападения улетел в Мексику и жил там несколько лет.

«Он скрывался там с 2023 года, а в 2026-м прилетел обратно – и его задержали в Сочи. Видимо, забыл, что находится в розыске», – иронизирует следователь.

Еще трое участников нападения все еще находятся в международном розыске.

Фото из зала суда. Фото: пресс-служба Ставропольских судов

Кто-то в розыске, кто-то на суде

Зачем было совершать преступление так открыто – у входа в ресторан в оживленной части города, где много камер и людей? Следователь считает, что это был не просто расчет.

«Думаю, они хотели застать жертву врасплох. Человек выходит из ресторана, садится в машину – кто может подумать, что по нему начнут стрелять? Вероятно, еще это была демонстрация силы», – предполагает Шидаков.

Сейчас дело в отношении одного из участников уже передали в суд. В процессе судебного следствия проводятся допросы, следователи исследуют доказательства и материалы дела. На следующем этапе он предстанет перед судом.

Еще трое участников нападения скрываются за границей и находятся в международном розыске. Остальные участники были задержаны и осуждены.

«Ошибок быть не может»

Тимур Шидаков - старший следователь по особо важным делам СУ СКР по Ставрополью. Фото: Алевтина КРАСНОБАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Доведший дело до конца Тимур Шидаков работает в органах уже более 12 лет, из них семь лет – в должности следователя. Признается, что в его профессии без постоянного стресса и выгорания не обойтись.

«Когда работаешь с убийствами, с делами, где пострадали дети, – это оставляет отпечаток. Эмоции никуда не деть, даже если много лет в профессии, – признается Шидаков. – Но ошибок быть не может. От того, как ты соберёшь доказательства, зависит, сядет ли человек за решётку».

Отвлекаться от работы следователю помогает спорт и домашние – после работы его всегда ждут жена и трехлетний сын. Но увидеться с ними удается только по воскресеньям.

«У сына даже есть игрушечная машинка Следственного комитета с мигалками – пока это его единственное представление о работе отца», – смеется следователь.

Несмотря на загруженность и частую работу из дома, Тимур признается, что доволен своей работой. И, возможно, когда сын немного подрастет, отец поближе познакомит его со своей сложной профессией.

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