Дагестанские следователи рассказали, с чем сталкивались на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей России 25 июля отмечают день сотрудника органов следствия. Это сложная, кропотливая работа, требующая полной отдачи, не позволяющая ошибаться или давать слабину. В преддверии праздника сотрудники СУ СКР по Республике Дагестан рассказали «КП-Северный Кавказ» о том, с чем сталкиваются на рабочем месте, что стоит за каждым преступлением. И самое главное: что же значит «быть следователем».

Надо всегда оставаться профессионалом

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РД по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Амина Исаева рассказала, что каждое раскрытое преступление – это огромный труд. Каждое судебное дело и восстановленная справедливость требуют от сотрудников профессионализма, выдержки и самоотдачи.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РД по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Амина Исаева. Фото: предоставлено «КП»

«Для меня День сотрудника органов следствия – это особый праздник, который вызывает, прежде всего, чувство гордости за профессию и людей, посвятивших свою жизнь служению закону. Это и день уважения к людям, которые ежедневно, зачастую оставаясь вне внимания общественности, добросовестно выполняют свой долг. Это возможность выразить искреннюю благодарность своим коллегам за их профессионализм, мужество, принципиальность и преданность делу», – говорит Амина Исаева.

Следователям требуется быть хладнокровными даже в самой тяжелой ситуации. Когда им приходится по ночам выезжать на тяжкие преступления, проводить сложнейшие действия, разбирать огромный объем информации и разговаривать с потерпевшими, свидетелями или подозреваемыми, они четко знают – сдаваться нельзя. Сталкиваясь человеческой болью, трагедиями и разрушенными судьбами, недопустимо давать слабину. И они всегда остаются профессионалами.

Работа следователя – это огромный труд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Работа следователя – это ежедневная борьба за истину. Она требует не только глубоких знаний законодательства и высокой квалификации, но и сильного характера, способности принимать решения в самых сложных ситуациях».

Будучи следователем, едва ли получится сказать «всем пока, мой рабочий день закончился». Если надо выехать на преступление посреди ночи, они это сделают.

По словам Амины Исаевой, после месяцев кропотливого расследования, когда удается наказать виновного, восстановить права людей или просто помочь, тогда точно осознаешь – твои усилия не напрасны. И именно в этот момент появляются силы двигаться дальше.

Важно не только раскрыть, но и предупредить преступление

Что касается криминогенной обстановки, то в Дагестане она остается стабильной. Уголовные дела появляются, расследуются и закрываются. Все как обычно. При этом Амина Исаева уточняет: даже если в какой-то отрасли раскрытых преступлений стало больше – это не значит, что ситуация ухудшается:

«Напротив, во многих случаях это говорит о повышении эффективности работы правоохранительных органов, совершенствовании механизмов выявления преступлений и более активном реагировании на нарушения закона».

На сегодняшний день следователи часто мониторят СМИ и и интернет и находят там информацию о преступлениях. Большое количество нарушений закона находят именно в Сети.

Например, когда в социальных сетях или СМИ публикуют информацию о возможном нарушении закона, следователи часто организовывают проверку. Если факт подтверждается, идет стандартная процедура – возбуждение уголовного дела, расследование, суд, приговор.

Преступность постоянно меняется

Преступления всегда непостоянны. Те же мошенники то и дело находят новые способы обманывать людей. Более того, преступления все чаще перебираются в цифровое пространство. И следователям, конечно, необходимо быть готовыми к работе с новыми технологиями.

«Мошенники активно используют современные средства связи, подмену телефонных номеров, а в последнее время – возможности искусственного интеллекта для создания так называемых дипфейков, имитации голоса и изображения человека. Все это значительно усложняет процесс установления личности преступников и сбора доказательственной базы».

Криминогенная обстановка постоянно меняется Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сложнее стало и с преступлениями экономическими и коррупционными. Они часто отличаются многоэпизодностью, тщательно продуманными схемами и большим объемом финансовой и иной документации. Это требует большого количество сложных экспертиз и тесного взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами. Впрочем, преступникам как ни крути не удается избежать наказания.

Про старые преступления никто не забыл

Часто резонансными уголовными делами становятся преступления прошлых лет. Убийства, совершенные 15, 20, 25, 30 и даже 40 (!) лет назад. Преступников находят и, даже если они преступили закон юнцами, сажают седыми стариками.

Дело в том, что про старые преступления никто не забывает. У некоторых статей есть срок давности. Но к самым тяжелым статьям это не относится. Таким материалы без срока давности могут долгие годы лежать на полке. Но как-нибудь следователь возьмется за тома уголовного дела и разберется, кто же тот преступник, что смог сбежать. Его находят и наказывают по всей строгости закона.

«Именно такой последовательный и системный подход, а также использование современных возможностей судебных экспертиз и криминалистики позволили установить всех участников преступления, собрать достаточную доказательственную базу и завершить расследование уголовного дела».

Следователи хранят главный принцип своей работы: время не освобождает виновных от ответственности. И как бы не было сложно искать виновных, их находят и сажают.

Расследование дела взрыва на улице Гапцахской в Махачкале

Следователь по особо важным делам по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК РФ по РД Адам Ациев рассказал «КП» подробности дела о многострадальной многоэтажке на улице Гапцахской, 14.

Следователь по особо важным делам по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК РФ по РД Адам Ациев. Фото: предоставлено «КП»

Напомним, 25 марта 2025 года там прогремел взрыв газа. Повреждены машины, пострадали люди. А потом оказалось, что… многоэтажка-то должна быть не многоэтажкой. Дом не ввели в эксплуатацию, квартиры собственников юридически висели в воздухе.

Сразу после взрыва на место выезжали следователи. Они возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). За год расследование завершили и отдали в суд. Фигурант – инженер, подключивший по сути самострой к газу.

«Потерпевшими признаны граждане, получившие телесные повреждения в результате происшествия. Следователями проведены обыски в газораспределительной организации, в ходе которых изъята документация, имеющая доказательственное значение», – рассказывает Адам Ациев.

Незаконная многоэтажка взорвалась в марте 2025 года. Фото: МЧС России

Еще в апреле 2025 года стало известно, что, помимо 238 УК РФ, следователи также возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Выяснилось, что местный житель за 350 тысяч рублей предлагал помочь получить разрешительную документацию и открыть лицевые счета на потребление газа в многоэтажке. Разумеется, никакого настоящего разрешения жильцы не получили.

«Расследование которого завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Все обстоятельства произошедшего, а также действия каждого из лиц, которым дана уголовно-правовая оценка, были тщательно проверены в ходе предварительного следствия. Собранные доказательства легли в основу предъявленного обвинения и в настоящее время исследуются судом в рамках судебного разбирательства».

Чем закончатся эти уголовные дела, пока неизвестно. Точку в них поставит суд.

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