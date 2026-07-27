Женщина потеряла работу и теперь предстанет перед судом. Фото: соцсети приюта «Лучший друг»

На Ставрополье осудят женщину, задушившую четверых котят у супермаркета. Инцидент произошел 21 мая у одного из сетевых магазинов в Светлограде. Согласно материалам дела, управляющая убила детенышей собственными руками.

Вечером 21 мая жительница Светлограда увидела, что к супермаркету кто-то подбросил коробку с четырьмя рыжими котятами. Они были совсем маленькими, очевидно, только недавно открыли глаза.

Женщина пожалела их. Купила пакет молока и опубликовала объявление с просьбой забрать в хорошие руки. Передержка нашлась почти сразу – местный зооволонтер согласилась их забрать спустя два часа.

Но у магазина их ждала жуткая картина: в коробке рядом с чашкой молока лежали задушенные котята. Женщины выяснили, что это дело рук управляющей супермаркета. Она на видео заявила, что была уверена, что таким образом избавляет котят от предстоящих страданий.

Резонансный инцидент дошел до общественницы Екатерины Мизулиной. Она возмутилась, что произошедшее увидели школьники и вступилась за детскую психику. Управляющую уволили из магазина, в отношении ее завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Петровский районный суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Статья предусматривает наказание до пяти лет колонии.

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