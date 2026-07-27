Утренний парад и традиционный звездопад: какие астрономические явления ждут ставропольцев в августе

Одни небесные явления можно будет наблюдать невооруженным глазом, для других понадобится телескоп Фото: Роман ЗЛОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края в августе смогут стать свидетелями нескольких ярких астрономических явлений. Главные из них – утренний парад шести планет и традиционный летний звездопад Персеиды.

Парад планет: когда и как смотреть

Согласно данным Московского планетария, на утреннем небе в августе можно будет наблюдать шесть планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Наиболее эффектное выстраивание этих объектов в одну линию ожидается в утренние часы 12 августа. Для жителей Ставрополья явление будет доступно при условии ясной погоды. Рекомендуемое время наблюдений – за 60-90 минут до восхода Солнца.

Специальная оптика потребуется не для всех планет. Марс и Сатурн будут видны невооруженным глазом. Юпитер и Меркурий при хорошей прозрачности воздуха также можно разглядеть без приборов, однако они находятся низко над горизонтом на светлеющем небе, что усложняет задачу. А вот для Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой любительский телескоп. Главное условие успеха – безоблачное небо и отсутствие сильной городской засветки в выбранной точке наблюдения.

Звездопад Персеиды: максимум в ночь с 12 на 13 августа

Метеорный поток Персеиды активен весь август, но пик его придется на 5 часов утра 13 августа. В этот час ожидается до 100 метеоров в час (при наблюдении в зените). В 2026 году условия для наблюдения особенно благоприятны: фаза Луны близка к новолунию, поэтому естественная подсветка не помешает заметить даже слабые метеоры.

Ставропольцам рекомендуется выезжать за город, в темные места с широким обзором неба, и начинать наблюдения после полуночи.

Будут ли видны августовские затмения на Ставрополье

В августе произойдут два затмения, но полюбоваться на них жители края смогут разве что на фотографиях, или если отправятся в отпуск в другой регион.

12 августа произойдет солнечное затмение с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Полную фазу можно будет наблюдать в Испании, Португалии и на Таймыре, частные – на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

28 августа состоится частное затмение Луны с 5:34 до 8:52 по мск. Его увидят в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде. Для наблюдения с территории России данное явление неблагоприятно. Увидеть его смогут жители крайнего запада и то только полутеневые и малые теневые фазы.

Напомним, конец июля окажется не менее интересным в плане астрономических событий. В ночь на 31 число своего пика достигнет горизонтальный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Он будет двигаться почти параллельно земной поверхности. Наблюдать его лучше в предрассветные часы при ясном небе, вдали от искусственного освещения. А чуть раньше над Ставропольем взойдет «Оленья Луна». Кто и почему ее так назвал, читайте в материале «КП-Северный Кавказ».