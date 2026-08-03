Похороны вслед за свадьбой: скончалась одна из женщин, пострадавшая при взрыве газового баллона в КЧР

Пострадавших при взрыве газового баллона доставили в больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в больнице скончалась одна из женщин, госпитализированных со страшными ожогами после взрыва газового баллона в частном доме Усть-Джегуты. Соболезнования родным и близким погибшей выразил глава республики.

«Минувшей ночью одна из женщин, к глубокому сожалению, скончалась в реанимации. Искренне соболезную семьям, потерявшим близкого человека», - написал Рашид Темрезов в своих соцсетях.

«КП-Северный Кавказ» уже рассказывала об этой трагедии, омрачившей свадьбу. В Усть-Джегуте в минувшие выходные праздновали создание новой семьи. А на Кавказе свадьба - это не просто торжество. Зажигательная музыка, танцы, благопожелания молодым, богато накрытые столы. В этот раз было также.

Родственницы со стороны жениха жарили хычины на летней кухне. 10-литровый газовый баллон стоял рядом. В какой-то момент он взорвался. Пожара не было, но пострадали женщины, которые в тот злосчастный момент хлопотали на кухне. Их госпитализировали. Трое пострадавших, как говорится, родились в рубашке – врачи оказали им первую помощь и отправили домой.

А вот остальным повезло меньше, у женщин оказалась обожжены до 70% тела. Медики оценивали их состояние как стабильно тяжёлое. Одна из них ночью скончалась в реанимации, за жизнь остальных шести, которые находятся в больницах республики, борются врачи.

За жизнь пострадавших борются медики. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

«Министр здравоохранения республики Динара Камурзаева следит за состоянием пострадавших, проводятся телемедицинские консультации с федеральными клиниками», - рассказал глава республики.

Следственный комитет КЧР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура и специалисты газовых служб выясняют, почему баллон оказался рядом с открытым огнём и был ли он исправен. Что в итоге послужило причиной трагедии, установит проверка. Это может быть перегрев газового баллона, неисправности в газовом оборудовании, механические повреждения или утечка газа.

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