Невеста в роскошном белом платье и жених в костюме не побоялись испортить свадебные наряды. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

В Дагестане зачастую проходят необычные свадебные торжества. Чтобы выделиться, местные жители придумывают сотни способов сделать именно их церемонию бракосочетания самой запоминающейся. Одни во время праздника танцуют в грязи, другие бьют гостей кнутами, а некоторые удивляют интернет огромным четырёхметровым тортом.

Герои сегодняшней публикации тоже решили выделиться. Они отказались от привычного свадебного кортежа из автомобилей и приехали к банкетному залу на мотоциклах.

Невеста в роскошном белом платье и жених в костюме не побоялись испортить свадебные наряды и появились перед гостями на железных конях. Рев моторов был слышен на весь Каспийск ещё задолго до того, как мотоциклы появились в поле зрения гостей торжества.

Вместе с женихом и невестой в путь отправилась целая колонна байкеров. Как пишут местные паблики, эту свадьбу уже прозвали одной из самых необычных в Каспийске этим летом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о трогательной свадьбе из Хасавюрта. Местный житель Аликаджи Шапиев женился на девушке Амине, которая с детства не может ходить и передвигается исключительно на инвалидной коляске. Свою возлюбленную мужчина носит на руках.

Болезнь Амины не остановила её теперь уже супруга – физические ограничения девушки не стали помехой для сильных и искренних чувств.

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