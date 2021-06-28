Тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2021: цены по всем районам

Объясняем, как изменятся цены на коммуналку для ставропольцев с 1 июля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2021 вырастут. Повышение цен - ежегодная неизбежность. Сайт stav.kp.ru рассказывает, сколько теперь придется платить за коммуналку.

- На Ставрополье увеличение платы за коммунальные ресурсы составит в среднем 3,4% (диапазон утвержденных предельных индексов для нашего края - 3,2-5,4%) при 4% в целом по стране. Для сравнения - предельно допустимый рост платы граждан за коммунальные услуги в Ростовской области такой же, как у нас, в Краснодарском крае - 6,6%, в республиках Северного Кавказа - от 7,9% до 10,5%. В целях сдерживания темпов роста тарифов в 2021 году в бюджете Ставропольского края предусмотрены субсидии в размере 454,6 млн рублей. Основная сумма предусмотрена для сферы водоснабжения - 269,8 млн, сферы перевозок пригородным железнодорожным транспортом и водоснабжения получат 139 млн и 45,8 млн соответственно, - уточнили в Региональной тарифной комиссии СК.

ВАЖНО!

Платежки с подросшими цифрами придут в августе (при начислении оплаты за июль), в сентябре - при расчетах за газ по нормативам потребления для отопления. Если вы заметите, что расценки увеличились внепланово обнаружите внеплановое или необоснованное повышение тарифов, жалуйтесь! Все контакты указаны в конце статьи. Там же - тарифы ЖКХ для каждого муниципального образования края.

С принципами расчетов тарифов можно ознакомиться по ссылке. Подробную информацию по тарифам для каждого муниципального образования смотрите в конце статьи. Все цены указаны с учетом НДС.

Тарифы на теплоэнергию в Ставропольском крае с 1 июля 2021

Тарифы на тепловую энергию вырастут от 0,4 до 6,72%, так что для населения цена 1 Гкал с учетом НДС составит от 1 023,29 до 3 310,09 рублей.

Тарифы на электроэнергию в Ставропольском крае с 1 июля 2021

Для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, и владельцев квартир с электроплитами и сельских жители тарифы вырастут одинаково - на 4,12%. Для первой категории 1 кВ.ч обойдется в 5,06 рубля, для второй - в 3,54 рубля.

Тарифы на холодную воду в Ставропольском крае с 1 июля 2021

Cколько стоит 1 куб воды в Cтавропольском крае для населения - вопрос, на который сложно дать короткий ответ. Дело в том, что региональная тарифная комиссия контролирует деятельность всех водопроводно-канализационных хозяйств края (их порядка 80), но тарифы каждого могут значительно отличаться. При их формировании учитываются два фактора - все экономически обоснованные расходы предприятия (валовая выручка) и планируемый объем ресурсов для поставки потребителям в расчетный период.

Например, ряду жителей Петровского района из-за низкого качества исходной воды и ее затратной подготовки с учетом небольшого объема реализации придется платить больше всех - 82,05 рубля за куб. м. Средний же тариф на воду по краю во втором полугодии 2021 года составляет 51,7 руб./куб. м. (прирост - от 0 до 12,9%).

Стоимость кубометра технической воды - от 2 до 47,29 рубля.

Тарифы на горячую воду в Ставропольском крае с 1 июля 2021

С 2013 года цена кубометра горячей воды - расчетная величина, не подлежащая регулированию. РТК не имеет полномочий проверять, правильно ли она начислена, этим занимаются органы государственного жилищного надзора.

Для домов с централизованным отоплением (горячую воду поставляет теплоснабжающая компания по отдельным трубам) цена за кубометр складывается из стоимости самой воды и теплоэнергии, затраченной на ее приготовление. В случае с нецентрализованным отоплением (горячая вода готовится на установленном у потребителей оборудовании, относящемся к общему имуществу многоквартирного дома), двухкомпонентные тарифы не используются. Холодная вода и электроэнергия для ее подогрева оплачиваются отдельно водо- и теплоснабжающим организациям.

Тарифы на водоотведение в Ставропольском крае с 1 июля 2021

При средней цене в 26,03 рубля диапазон тарифов достаточно широкий - от 20,08 до 56,44 руб./куб м (прирост - от 2,39% до 7,62%, средний - 5%).

Тарифы на вывоз мусора в Ставропольском крае с 1 июля 2021

Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) единственная, где устанавливаются не фиксированные предельные тарифы, а за 1 куб. метр ТКО. Территория края разделена на четыре зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО. Рост тарифов трех их них с 1 июля 2021 года предусмотрен на уровне прогнозируемой инфляции 3,6%. Предельный тариф оператора ООО «Эко-Сити», который обслуживает более 30% региона, включая потребителей Ставрополя, в течение 2021 года не изменится - останется на уровне декабря 2020 года.

Цены за услуги по обращению с ТКО на одного человека в месяц по краю - 79-155 рублей.

Тарифы ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Обслуживает Георгиевский, Кировский, Минераловодский и Советский городские округа; Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный, Степновский районы; города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск.

Тарифы ООО «Комбинат Благоустройства»

Обслуживает Арзгирский, Буденновский, Левокумский районы; Нефтекумский городской округ.

Тарифы ООО«Эко-Сити»

Обслуживает Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский, Шпаковский районы; Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Петровский городские округа; города Ставрополь и Михайловск.

Тарифы ООО «Экострой»

Обслуживает Александровский, Новоселицкий районы; Благодарненский городской округ.

Тарифы на капремонт в Ставропольском крае с 1 июля 2021

Второй год подряд размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на Ставрополье подниматься не будет. Как и в 2019 году он составит 8,63 рубля за кв. м для жильцов домов без лифтов, 9,63 рубля за кв. м - для жильцов домов с лифтами. При этом экономически обоснованный тариф должен быть примерно в два раза выше.

- Но таких цифр у нас быть не может, - говорит глава региона Владимир Владимиров. - Надо, чтобы доходы населения увеличились кратно, а потом уже можно поднимать вопрос о внедрении экономического обоснованного тарифа.

Кстати, в 2021 году планируется отремонтировать 415 многоквартирных домов в 15 населенных пунктах Ставропольского края. Всего же в региональную программу капремонта, рассчитанную на 2014-2043 годы, включено 8736 многоэтажек.

Цены на газ с 1 июля 2021 года в Ставропольском крае

Решение об изменении розничных цен на природный газ принимается, когда публикуется решение ФАС России о пересмотре ключевого компонента - оптовой цены на газ. В прошлом году рост тарифов в соответствии с приказом произошел в непривычное время - с 1 августа. Теперь же все вернулось к традиционным срокам. С 1 июля 2021 года тариф для населения, использующего газ для плит и колонок, подрастет на 3,06% и составит 6,39 рубля за кубический метр; для населения, использующего газ также для отопления - на 2,92% (до 6,34 руб./куб м).

Исключение составляет город Лермонтов. Там тариф для всех категорий населения вырастет на 2,93% до 5,62 руб./куб. м.

КСТАТИ

Тарифы на коммунальные услуги для населения по муниципальным образованиям Ставропольского края по состоянию на 28 июня 2021 года смотрите по ссылке.

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КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы обнаружили факт применения необоснованных тарифов на коммунальные ресурсы, сообщите об этом в Региональную тарифную комиссию и предоставьте копии платежных документов, подтверждающих оплату коммуналки. Заявление можно отправить почтой по адресу: 355035, Ставрополь, улица Мира, дом 337, корпус Б.

Телефон/факс: (8652) 24-34-53.

Электронная почта: info@rtk.stavregion.ru

Официальный сайт: www.tarif26.ru/priemnaja/

Если же тарифы корректны, но плата за коммунальные услуги начислена неправильно, обратитесь в управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору по адресу: 355000, Ставрополь,

улица Войтика, дом 10/1.

Телефон: (8652) 28-30-80.

Электронная почта: nadzor26@stavregion.ru.

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