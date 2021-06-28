«Всех жалко и себя»: Ольга Картункова отреагировала на введение QR-кодов в ресторанах

Ольга Картункова не решила, как относиться к ограничениям. Фото: личный архив Ольги Картунковой.

Звезда Высшей Лиги КВН из Пятигорска Ольга Картункова прокомментировала введение QR-кодов в местах общественного питания. Высказалась популярная кэвээнщица на своей странице в социальных сетях после того, как посетила любимое заведение.

Новые требования в условиях ухудшения эпидситуации по коронавирусу стали действовать с 28 июня 2021 года что, по словам Картунковой, напугало как гостей, так и персонал. Мол, многие сотрудники полюбившегося ей заведения написали заявления по собственному желанию.

- Половины персонала уже уволилось, людей нет в заведении. Все очень растерянные, рассеянные, испуг в глазах. И стало как то не хорошо на душе, всех жалко, стало жалко и себя, - написала Ольга Картункова.

Картункова выразила свое недовольство ситуацией и заявила, что внутренне в подобных случаях включает «обратку». Тем не менее, она призналась, что пока не знает, как относиться к ужесточениям и даже процитировала по этому поводу Макаревича (орфография и пунктуация сохранены):

- Решение витает в голове, а в какую сторону, еще не понятно. Здесь еще характер такой, когда что-то заставляют, я включаю обратку. Но также понимаю, что идти против системы - это против ветра пис..ять. Вспомнила песню Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». А прогнется ли? Вот в чем вопрос, - подытожила звезда.

Пост с рассуждениями Картунковой стал чуть ли не самым популярным на ее странице за последнее время. Публикация набрала без малого полторы тысячи комментариев. Причем большинство поклонников кэвээнщицы разделили ее точку зрения и тоже признались, что у них нет четко сформулированной позиции в отношении вакцинации и введения QR-кодов.

Звезда КВН смогла сбросить десятки килограммов. Фото: личный архив Ольги Картунковой.

Ранее сайт stav.kp.ru рассказывал, что Ольга Картункова, которая сумела сбросить десятки килограммов лишнего веса, сорвалась. Причиной того, что звезда забросила диету, она назвала избыток свободного времени во время пандемии. Мол, она стала больше времени проводить на кухне и баловать родных вкусностями, против которых просто нет сил устоять. Картункова призналась, что боится снова потолстеть и стать такой, как восемь лет назад.

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