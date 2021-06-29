«Сам уже не мог дышать»: врачи спасли от коронавируса 100-летнего пациента

Житель Дагестана в возрасте 100 лет смог победить коронавирус. Фото: ГБУ РД "ГКБ"

Врачи городской клинической больницы Махачкалы поставили на ноги 100-летнего пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Казамат Казаматов стал самым пожилым пациентом, которого удалось вылечить в республике от Covid-19 за всю историю пандемии.

В тяжелом состоянии дедушку в махачкалинскую больницу из родного села Нижнее Казанище Буйнакского района привез сын. Состояние дедушки ухудшалось стремительно, медлить было нельзя. Возрастного пациента с явными симптомами коронавирусной инфекции приняли на лечение врачи «красной зоны».

Лечащий врач аксакала Саида Маллеева. Фото: ГБУ РД "ГКБ"

- Пациент 1921 года рождения поступил к нам, в отделение проктологии ковид-госпиталя, 18 июня 2021 года в тяжелом состоянии, - рассказала сайту stav.kp.ru Саида Маллеева, лечащий врач Казамата Казаматова. - На момент госпитализации диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден. У пациента наблюдалась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Дышать самостоятельно дедушка практически не мог, ему тут же обеспечили подачу кислорода.

- Сатурация 93% достигалась только на максимальной подаче увлажненного кислорода, - пояснила Саида Сабировна. - На фоне назначенной терапии, которая включала в себя в том числе и кислородотерапию, состояние пациента улучшилось - уменьшилась одышка и сухой кашель.

На шестой день терапии дедушка стал дышать самостоятельно.

- С 24 июня наш пожилой пациент смог самостоятельно поддерживать необходимый уровень сатурации, - делится Саида Маллеева. - На 7-й день стало окончательно понятно, что дедушка идет на поправку.

Пожилого пациента провожали всем отделением. ГБУ РД "ГКБ"

Бойцы «красной зоны» в белых халатах 10 дней сражались за жизнь пациента. 28 июня 2021 года врачи и пациент праздновали победу. Болезнь отступила под натиском опытных врачей и волей к жизни мудрого аксакала. 100-летнего Казамата Казамата в добром здравии и отличном настроении домой забрал сын. Провожали дедушку всем отделением, порекомендовав беречь себя и больше не болеть!

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