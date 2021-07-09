Коронавирус «съел» легкое на 75%: беременную пациентку спасли дагестанские врачи

Врачи сообщают об агрессивном поведении вируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Третья волна коронавируса накрыла Дагестан. По словам врачей, вирус стал в разы коварнее: он «косит» молодых и крепких, действует максимально агрессивно. О том, какой именно штамм превалирует в республике не сообщается, но то, что сражаться с ним стало сложнее - очевидно. На передовой в борьбе с ковидом - матерые профессионалы. Они не привыкли отступать и готовы биться за каждого пациента до последнего. Особенно, если пациент еще ни разу в жизни не видел солнышка и маминой улыбки.

Врачи вновь на передовой в борьбе с короной. Фото: личный архив Айшат Абдурахмановой.

Так, на протяжении 10 дней врачи «красной зоны» махачкалинской РКБ сражались за жизнь 23-летней Марьям Омаровой, которая находится на пятом месяце беременности. Будущую мамочку привезли в полночь из роддома в Каспийске. Она была в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало 75%-ное поражение легких справа и 20%-ное поражение слева. Женщину тут же определили в реанимацию и экстренно приступили к лечению

- Женщина поступила к нам на 25-й неделе беременности, - рассказала корреспонденту «КП - Северный Кавказ» Айшат Абдурахманова, заведующая реанимационным отделением ГБУ РД «РКБ». - Нам было важно спасти и маму, и малыша. Применили неинвазивную вентиляцию легких, чтобы не навредить ребенку, назначили необходимый курс лечения.

Марьям Омарова поступила с 75%-ным поражением легких. Фото: предоставлено ГБУ РД «РКБ».

Прибегли даже к телемедицине, чтобы обсудить ситуацию со столичными коллегами и назначить максимально эффективное лечение.

- Мы провели совещание с коллегами из Москвы, обсудили возможные варианты терапии. В итоге мы добились положительных результатов, - говорит Айшат Асхабовна.

Спустя неделю терапии Марьям стало легче. На 8-е сутки женщина начала дышать самостоятельно и даже смогла пообщаться с журналистами.

- Первые дни, конечно, ужасные были, - вспоминает Марьям. - Но сейчас я уже говорю нормально. И одышка стала гораздо меньше.

Сейчас будущая мама чувствует себя гораздо лучше. Фото: ГБУ РД «РКБ»

В понедельник, 12 июля, Марьям обещают перевести в обычную палату, а, если организм продолжит интенсивно восстанавливаться, к концу следующей недели ее выпишут. С малышом, по словам врачей, все в порядке. Во время лечения и острой фазы заболевания он никак не пострадал.

- Все показатели в норме, сердцебиение четкое, развивается плод соответственно сроку, - говорит Айшат Абдурахманова. - Так что малыш в порядке, да и мама стала активной.

Дома Марьям Омарову с малышом ждет любимый супруг и старший ребенок.

Айшат Абдурахманова рассказала о спасении беременной пациентки. Фото: личный архив Айшат Абдурахмановой.

Пока врачи спасали 23-летнюю Омарову, в больницу поступила еще одна беременная. Пациенткой стала многодетная мама, сейчас она вынашивает 4-го ребенка. В отделение ее привезли 6 июля все из того же роддома в Каспийске и тоже в крайне тяжелом состоянии. На момент поступления в РКБ «корона» поразила 80% легких 35-летней Саиды Алибековой.

- Случай очень сложный, - говорит заведующая реанимационным отделением. - Пациентка на 28-й неделе беременности и ее состояние на сегодняшний день тяжелое.

Пока Саида также, как и Марьям, получает неинвазивную вентиляцию легких и врачи стараются сделать все возможное, чтобы мама и малыш вернулись домой здоровыми и счастливыми.

БЫЛ ЕЩЁ СЛУЧАЙ

«От лёгких оставалось меньше 20 процентов»: врачи чудом спасли двух беременных с коронавирусом

К счастью, дети полностью здоровы и вне опасности (подробнее).